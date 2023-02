'Casi acaban con mi vida', Yuridia le responde a Pati Chapoy tras declaraciones de veto

Este miércoles Pati Chapoy sorprendió al hablar sobre la aparente enemistad que había entre ella y Yuridia, la cual habría comenzado luego de que la conductora la llamara “gorda”.

"El asunto es que cuando salió a La Academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda".

Tras esto, Pati afirmó que Yuridia ya no quiso darle ningún tipo de entrevista a ella ni a su programa Ventaneando, asegurando que los había vetado de cualquier interacción.

Bajo este contexto, y después de que sus declaraciones se volvieran tendencia, en redes sociales se comenzó a viralizar la respuesta de Yuridia, en donde la cantante aclaró la situación y habló sobre lo fácil que era para la gente hablar de los cuerpos ajenos, sin saber las repercusiones que esto tendría.

“Si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad porque yo he ido un par de veces después de todo lo que viví, si yo trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios no es por berrinche, y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan", comenzó la intérprete a través de su cuenta de TikTok.

"Porque de verdad se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente, ellos creen que al hablar de una persona o al decir que tal persona es así, o que hizo esto o lo otro, nada más se queda ahí en la noticia, y no”.

Yuridia comentó lo perjudicial que estas palabras pueden llegar a tener en la sociedad en general, esparciendo mensajes de odio que solo lastiman a terceros.

"Tienen influencia sobre las personas, y las personas en la calle llegaban a mí y me maltrataban también, me gritaban cosas a mí, a mi papá y a mi mamá, y eso es algo que yo no voy a olvidar, forman parte de la etapa más oscura de mi vida, la más oscura”, sostuvo con el rostro serio.

Afortunadamente para la cantante la llegada de su hijo Phoenix, producto de su relación con el exacadémico Edgar Guerrero la salvó: "Lo bueno es que después de ahí nació Phoenix, y les puedo decir con total sinceridad que Phoenix me salvó la vida".