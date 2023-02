Carteristas de Torreón son captadas en video

Unas carteristas fueron detectados en el sector Centro, una mujer afectada las denunció y logró obtener un video del atraco.

La afectada, identificada como Nancy, de 28 años de edad, aseguró que nunca sintió cuando le abrieron la mochila y le sacaron su cartera en la que tenía dinero en efectivo, tarjetas de débito y documentación oficial. Agregó que poco después del robo recibió una notificación que pretendía retirar dinero de su cuenta, sin embargo ella ya había bloqueado la cuenta.

“Fui al Centro con mi familia, entré al establecimiento de venta de chucherías que está por la avenida Hidalgo casi esquina con Múzquiz y empecé agarrar unas cosas, cuando me metí más para ir por unos calcetines y en eso fue cuando me sacaron el monedero”, aseguró Nancy.

La joven dijo que las responsables fueron dos mujeres: una de ellas de estatura alta, complexión delgada y con el cabello teñido en color naranja, y la segunda, una mujer de aproximadamente 30 años, de complexión robusta y estatura baja.

“Fue la que tenía el cabello naranja la que se guardó mi cartera en la parte del frente de su pantalón y rápido se salió para después hacerle señales a la otra que también se salió tras ella, fue cuando me di cuenta de que me habían robado y les dije a mis papás que me estaban esperando afuera”, comentó la afectada

Nancy agregó que trataron de buscar a las responsables y localizar algún policía por la zona, pero fue inútil su esfuerzo puesto que no lograron ubicarlas y tampoco vieron alguna patrulla o agente.

“Mi denuncia es para que tengan cuidado, y si las reconocen por favor hagan saber quiénes son, porque no es justo que anden robando lo que uno gana con esfuerzo”, concluyó la joven afectada.