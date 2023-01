Carrera espectacular

La Premier está que arde. Al cabo de media liga, nada está escrito, hay sorpresas y mucho nivel en cada encuentro.Y es que el Arsenal mantiene el ritmo como líder (44) pero ve cómo el City (39) se le empieza a acercar rápidamente. Esta semana los Gunners dividieron unidades con el Newcastle, mientras que ayer los de Guardiola hicieron una tarea complicada al ganar 0-1 frente al Chelsea. Pero lo que viene tanto para los de Arteta como para los de Guardiola, no es nada sencillo.No hablamos de las competiciones europeas, esas vuelven a mediados del próximo mes. Sino que el calendario inglés es una auténtica locura. Del lado de los de Manchester: volverán a enfrentarse a los Blues, pero ahora por la FA Cup este domingo; el miércoles jugarán contra Southampton los Cuartos de Final de la Copa y el sábado visitarán Old Trafford por Premier League en el Derbi. En tanto, este lunes, Arsenal se medirá contra el Oxford United en el torneo más antiguo del mundo, luego, el siguiente domingo tendrá el Derbi del Norte de Londres en el estadio del Tottenham y una semana después recibirá al Manchester United. Ambos duelos son de Premier League. Y si nos vamos ya al siguiente mes, justo en la semana de regreso de la Champions, Europa y Conference League, el miércoles 15 de febrero podría estar en lo que es la final de la liga, al recibir la visita del Manchester City.

segundo tiempoEs raro, porque nadie pronosticaba que el Arsenal estaría en lo alto de la tabla y se mantendría por buen tiempo ahí. Sobre todo eso. Recordemos que hace no mucho tenían estas bromas de que siempre acababan cuartos en la tabla y que esa era su máxima aspiración, sin embargo, hoy la lucha por los puestos europeos está en otros clubes, y es altísima. De entrada, podríamos decir que Newcastle, Manchester United y Tottenham son quienes se disputan ese par de huecos para colarse a la siguiente Champions.¿Pero Chelsea y Liverpool? Bueno, los Reds vienen sextos con 28 unidades (y un partido menos que los Spurs) a cinco puntos de los de Antonio Conte. Mientras tanto, Chelsea sí lo tiene más complicado, porque viene décimo de la general, aunque con 25 totales. Sí, a solo tres de los Reds y con otros tres equipos de por medio: Fulham, Brighton y Brentford. Pero los de Potter no solo tienen que ver hacia arriba, sino que Aston Villa y Crystal Palace ya le pisan los talones, con tres puntos menos. En resumen: una carrera loquísima en la que hasta el doceavo lugar ve posibilidades de terminar la campaña colocado para la próxima temporada.Pero ahí no acaba la cosa. La lucha por el no descenso también es dura. Podríamos despedir ya al Southampton, que al cabo de 18 fechas apenas lleva 12 unidades y ha caído en sus últimos cinco juegos consecutivos. ¡Pero es que los Wolves de Raúl Jiménez vienen en el penúltimo sitio! Unos Wolves con buen plantel, que incorporaron recientemente a Lopetegui y a Diego Costa para salvar la situación. Arribita está el Everton empatado con el West Ham en la 18 y 19, respectivamente. Ya no son los de siempre, sino que ahora incluso acá hay nombres que llaman la atención.

tiempo extraEste fin de semana no hay Premier, sino FA Cup. Destaca el Manchester United - Everton de hoy, a las 2 de la tarde, así como el Liverpool - Wolves del sábado a la misma hora, y el Manchester City - Chelsea del domingo a las 10:30 de la mañana.