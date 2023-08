Carlos Torres, actor de 'Amor en custodia', revela que padece cáncer

El actor Carlos Torres, de 55 años de edad y quien ha participado en varias telenovelas, dio a conocer que está enfrentando una lucha contra el cáncer que padece.

Por medio de su cuenta en TikTok que Torres dio a conocer a sus seguidores la noticia.

"Hola... tengo cáncer. Hay momentos en los que me da miedo... me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada... pero también hay otros momentos en los que me vuelve el Espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer", agregó.

En su video, el actor resaltó que luchará por vivir, pues siente la fortaleza para enfrentar dicha enfermedad y también renovar su energía.

Aunque no dio mayores detalles sobre su enfermedad, Carlos señaló que será por medio de redes sociales que mantendrá informados a sus seguidores.

"Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato... me van a operar... les agradezco sus oraciones... y yo los voy a mantener al tanto".