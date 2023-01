Carlos Sansores mantiene cima en el ránking

La World Taekwondo dio a conocer el ránking mundial y olímpico del primer mes de este 2023, y donde el taekwondoín mexicano Carlos Sansores sigue de líder en ambos sectores, mientras que otra azteca, Daniela Souza, se mantiene en el segundo sitio en el olímpico.

Sansores ocupa el sitio de honor del mundial en la categoría de más de 87 kilos con 378.91 puntos, mientras que en la categoría olímpica es el líder en más de 80 kilos con 375.91 unidades.

"Siempre he dicho que el ranking te sirve para una cosa, pero no te hace mejor el hecho de que seas el número uno del mundo, sino que tu entrenes como el número uno. Los puntos me ayudarán a escalar muchas posiciones y esperemos que sea para bien", declaró

Sansores, quien en diciembre obtuvo la medalla de plata en el Grand Prix Final celebrado en Riyadh, Arabia Saudita.

Por su parte, Daniela Souza, en menos de 49 kilos, se mantiene en el segundo sitio del olímpico con 380.64 unidades, y quien ocupa el primer sitio es la tailandesa Wongpattanakit con 475.24, a la que derrotó en el Campeonato Mundial Guadalajara 2022.

Con respecto al ránking mundial, Souza ahora se sitúa en el tercer peldaño con 373.12 unidades. La asiática Panipak ya es primera en este sector con 439.40, y en segundo lugar se encuentra la española Adriana Cerezo con 417.50.

En el caso de Leslie Soltero se mantiene en el sexto lugar del ranking mundial de -67 kilos con 269.44 puntos, y en el séptimo sitio del ránking olímpico con 278.98.