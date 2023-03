Carlos Rivera revela que tras la muerte de su padre 'perdió las ganas de cantar'

En agosto del 2022, mientras se encontraba de viaje por España, Carlos Rivera pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, la muerte de su padre José Gonzalo Rivera. En ese momento, el cantante guardó todo tipo de detalles sobre esta dura experiencia para él y su familia.

Sin embargo, el paso del tiempo y la resignación ha hecho que el intérprete abra su corazón y pro primera vez contó lo difícil que fue para él procesar su pérdida, incluso, confesó que se sumió en una profunda tristeza, misma que llegó a arrebatarle las ganas de hacer lo que más ama en la vida, que es cantar.

En entrevista con Pati Chapoy, el exacadémico confesó que a pesar de que su padre ya presentaba problemas de salud, jamás se imaginó que llegaría a despedirlo tan pronto, pero un infarto se lo quitó para siempre: "Uno nunca está preparado para despedirse de las personas que amas, pero menos cuando es repentino. A pesar de que mi papá tenía Parkinson desde hace muchos años, lo tenía muy estable y él todavía podía valerse por sí mismo. Le dio un infarto fulminante", dijo.

También, reveló que fue su hermana quien le dio la triste noticia y el impacto que causó en él fue tan fuerte que quedó completamente en shock y sin poder hablar: "Me quedé mudo, no podía hablar, sólo recuerdo que estaba con Cynthia al lado y tuvo que tomar el teléfono, porque yo ya no podía hablar. Yo sólo podía decir: ‘Un avión, necesito salir de aquí, necesito llegar a ver a mi papá".

Pero lo más difícil vino después de darle el último adiós a su padre, y es que tan sólo unos días después tenía que presentarse a dar un show, aunque por dentro, asegura, ya había perdido las ganas de cantar: "Después de la despedida vino la parte más dura. Yo me acuerdo en el hotel de no querer ir, no querer salir y quien me levantó fue Cynthia, me dijo: ‘Tu papá no estaría contento si no lo haces’. Yo nunca en mi vida había perdido las ganas de cantar", recordó.

Aunque contaba con el apoyo de su esposa y el de su familia, la depresión en la que se vio era tan grande que, aseguró, tuvo que recurrir a ayuda profesional para superar este trago amargo, y ahora, a pocos meses de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de su padre, está listo para retomar su vida y su carrera.