CARLOS FERRO, un lagunero afortunado

El actor lagunero, Carlos Ferro, ha ido forjando una carrera sólida en cine, teatro y televisión. Aunque ya ha hecho proyectos exitosos, él sabe bien que lo mejor está por llegar y que le falta bastante camino por recorrer en los escenarios.

"Vida hay mucha. Falta bastante por hacer, muchos lugares que pisar. Ya llevaba dos años de no hacer telenovela y ahora he vuelto con Vencer la culpa, algo que me emociona bastante, ya veremos qué sigue en la vida", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Tal y como él mismo menciona, ha retornado a los melodramas y lo hace de la mano de Rosy Ocampo, quien ha logrado un gran éxito con su saga de Vencer, cuya quinta entrega ya está al aire en Las Estrellas a las 20:30 horas de lunes a viernes y en ella Carlos encarna a "Franco Beltrán".

"Estoy agradecido. Me siento afortunado de formar parte de esta producción. ¿Cómo le dices que no a Rosy Ocampo?, cuando me llamó para decirme del proyecto, todavía no me terminaba de explicar, cuando yo ya le había dicho que sí a todo.

"En verdad, que qué dicha ser parte de esta novela protagonizada por María Sorté, Gabriela de la Garza, Claudia Martín e Ingrid Martz. Es una historia que se cuenta sola, que ha conectado con la gente porque su guion está basado en situaciones que a todos nos pasan día a día".

Contento por hablar con un medio de información de su tierra, Ferro dio los detalles de su personaje "Franco Beltrán", un consultor con secretos, enamorado de "Paloma" (Martín).

"Es la primera entrega en la que Rosy decidió darle más carnita a los personajes masculinos. 'Franco' es un tipo que tiene miedo, cometió un error hace tiempo que lo hizo alejarse de su familia y amigos.

"No sabe cómo resolver ciertas situaciones de su vida, hasta que aparece en su vida 'Paloma' y todo cambia para él. Se da una historia de amor muy singular entre ellos".

La química que hay entre Claudia y Carlos es innegable. Ambos ya se conocían desde hace tiempo.

"Claudia y yo ya nos había tocado estar en otro proyecto. Cuando coincides de nuevo con alguien en un proyecto laboral es emocionante. Hay buenas vibras y eso se refleja en la pantalla".

Para el lagunero, meterse en los zapatos de "Franco" ha sido un reto, pues no se parece en nada a él.

"'Franco' es muy distinto a mí, no soy yo. Es muy cerrado y yo soy todo lo contrario, soy muy dicharachero, pero eso es lo bonito de nuestro trabajo... jugar a ser alguien distinto".

Algo que de igual manera emociona a Ferro es que además de él, otros laguneros como Raúl Méndez, Markin López o Héctor Kotsifakis han estrenado proyectos este año.

"Torreón es cuna de grandes talentos. Me da un gusto enorme ver a mis colegas trabajando sin parar, cada uno en proyectos diferentes", mencionó.

Carlos contó que uno de sus sueños es trabajar con Humberto Zurita, su también paisano.

"Imagínense hacer algo con Humberto y de paso también con Raúl o Héctor, sería un agasajo".

Carlos, además de estar en Vencer la culpa, se le vio en el video musical de Ana Bárbara, del tema Prefiero tomar. Al respecto, el actor sostuvo que fue un agasajo laborar con la potosina.

"Ana Bárbara es una linda mujer, talentosa y trabajadora. Yo salí impresionado de hacer ese video y enamorado de esa gran persona que es Ana Bárbara. Todo lo que tiene se lo ha ganado a pulso".

Carlos, quien es adicto al chocolate, agradeció a los laguneros que siempre apoyen su carrera.

"Me dolió mucho no haber ido con la obra Siete veces adiós al Teatro Nazas, no me tocó, pero espero ir pronto con ese u otro trabajo. Les encargo la telenovela Vencer la culpa y les mando un saludo a todos los primos que tengo en mi querida Comarca Lagunera".