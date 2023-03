Carlos Acevedo pide a la afición que mantenga la fe en Santos Laguna

Con la ilusión a tope por su llamado a la Selección Mexicana en este nuevo ciclo mundialista, el arquero de Santos, Carlos Acevedo, charló ayer con los representantes de los medios de comunicación y aseguró que se siente orgulloso de poder vestir y defender la camiseta del combinado nacional.

Quiere minutos

Tras llegar a La Laguna después del microciclo del técnico nacional, Diego Cocca, Acevedo argumentó que buscará tener participación dentro de los juegos que se avecinan para el combinado tricolor: "Muy contento y orgulloso de representar a la Selección, con la ilusión de defender la camiseta de la Selección, se vienen partidos de Nations League y hay que buscar la oportunidad de tener minutos y terminar este inicio de ciclo previo al Mundial que se juega aquí", destacó.

Pero el mal momento que actualmente vive Santos es algo que alerta al portero, debido al número de goles que ha recibido en el torneo, sin embargo, Carlos aseveró que él es autocrítico con su accionar y sigue trabajando día con día para evitar que "esos fantasmas" reaparezcan; además mencionó que siguen buscando cerrar de la mejor manera el torneo.

Pero el arquero es consciente de los errores que se han cometido en los últimos partidos, destacó que todo va por un tema de concentración del equipo en general, puesto que los goles son errores que "se pudieran evitar si el enfoque estuviera dentro del terreno de juego", respaldando en todo momento al técnico de la escuadra, sin dejar de lado el sentir de la afición, a la cual, Acevedo señaló que "muchos han perdido la fe en el equipo", pero su obligación es poder devolvérselas.

Admite frustración

Carlos argumentó que la mala fortuna de que los desvíos por parte de su defensa han sido en contra, puesto que la gran mayoría han terminado en el arco Guerrero y que culminó con una imagen viral, en la que se nota al arquero frustrado por las situaciones adversas del partido ante Chivas: "Fue un tema de frustración y no son las formas, de mi parte rara vez hago esos gestos, tuve la mala fortuna que me grabaran, volteo a la banca y me dicen que tranquilo, porque saben lo que me duelen los desvíos, pero estar consciente que como líder te puedes equivocar".

SIN EXCUSAS

Acevedo también señaló que actualmente el equipo sigue en tiempo para resarcir su camino, puesto que aún quedan partidos por afrontar, pero que como institución, no van a "echarse a la hamaca" lo que resta de la competencia y que buscan revertir la situación que actualmente afronta Santos Laguna, que se encuentra en octavo lugar de la tabla, por lo que ya no hay excusas para salir a buscar el triunfo este fin de semana ante Xolos.Así mismo, afirmó que como grupo siguen teniendo comunicación para que los esfuerzos en conjunto funcionen, "además de la exigencia que se presenta día con día en los entrenamientos".

SOBRE XOLOS

En el caso de la escuadra fronteriza, el guardameta santista indicó que tienen la oportunidad de quedar bien con su afición, pero que el rival también cuenta: "Ellos van a venir a ganar y nosotros también, tenemos esa posibilidad de hacerlo en nuestro estadio y remediar ese vínculo con la afición, que tiene su derecho de juzgarnos y exigir, es parte del futbol, nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso, no me voy a enojar de lo que puedan decirme, yo me ocupo en mi trabajo, todo lo demás es parte de este show tan lindo que es el futbol", finalizó el lagunero.

Los Guerreros siguen entrenando de cara al encuentro del domingo ante Tijuana.