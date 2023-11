Carlos Acevedo, el nuevo rostro de ONE

Con una jugada estratégica que va más allá del terreno de juego, la reconocida marca de gasolineras y tiendas de conveniencia "ONE" ha anunciado su colaboración con el portero del Club Santos Laguna, Carlos Acevedo. El futbolista, aclamado por su habilidad bajo los tres palos, se ha convertido en el embajador de la marca ONE, un acuerdo comercial que promete ser tan dinámico y apasionante como el deporte que ama.

Esta unión, que ha sido recibida con entusiasmo tanto por los fanáticos del fútbol como por los clientes habituales de ONE, marca un nuevo hito en la relación entre el deporte y las marcas comerciales. Carlos Acevedo, conocido por su determinación en el campo, se ha convertido en un ícono en el mundo del fútbol mexicano. Su elección como embajador de marca de ONE no solo se basa en sus habilidades deportivas excepcionales, sino también en su carácter ejemplar dentro y fuera de la cancha.

"Estoy emocionado de asociarme con ONE, una marca que comparte mi pasión por la excelencia y el compromiso con la comunidad", comentó Acevedo durante la grabación del spot promocional para dicha marca. "Creo que esta colaboración va más allá de la publicidad; se trata de valores compartidos y de trabajar juntos para lograr un impacto positivo en la vida de las personas".

ONE, con su red de gasolineras y tiendas de conveniencia, se ha convertido en una parte integral de la vida diaria de muchas personas en toda la Comarca Lagunera y otras partes de la República como Puebla, Durango y Valle de México. La marca que presiden Nesim Issa Tafich y Salomón Issa Tafich, ha destacado por la calidad de sus productos, el servicio al cliente y la innovación.

Con esta asociación, ONE y Carlos Acevedo no solo están escribiendo un nuevo capítulo en sus respectivas historias, sino también están creando una narrativa de inspiración y unidad para todos los laguneros. Esta colaboración demuestra que el deporte y los negocios pueden converger de manera significativa, llevando consigo un mensaje de perseverancia y éxito que resuena en cada rincón de la región.