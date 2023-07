Carla Estrada da detalles de la bioserie sobre Gloria Trevi en la que participará Wendy Guevara

Carla Estrada está segura de que la bioserie "Ellas soy yo: Gloria Trevi" no sólo generará polémica sino que "ayudará a abrir los ojos a personas que estén viviendo violencia".

La historia sobre la cantante mexicana se encuentra actualmente en postproducción y seguirá la vida y carrera de la intérprete que en enero del año 2000 fue detenida junto con su entonces representante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores, motivo por el que Trevi pasó cuatro años en la cárcel hasta ser absuelta.

"Realizar esta serie me ayudó a aprender a entender, a no juzgar y saber que todavía hay mucha violencia en México y que tendrá un cometido: ayudar a la gente, vamos a encontrar caminos para ayudar a las personas", señaló Estrada previo a una función de la obra "Vaselina".

"La idea de hacerla surgió en un viaje donde platicamos del tema y Gloria me dijo: 'si algún día yo me animo a hacer mi bioserie, me gustaría que la hicieras tú'", recordó.

La historia de 50 episodios llegará el 11 de agosto a la plataforma streaming ViX. A la par de su estreno, detalló Carla Estrada, se abrirá un portal de Internet que busca auxiliar a víctimas de violencia: "Habrá un micrositio para que las personas se puedan poner en contacto y reciban ayuda y acompañamiento con especialistas en el tema", adelantó.

En total serán cinco actrices quienes encarnarán a "la Trevi": Luka Montellano, Valentina Delgado, Lu Rosette, Regina Villaverde y Scarlet Gruber, en su etapa más adulta. Además, la intérprete de "Todos me miran" aparecerá a lo largo de la trama a través de testimonios y como actriz en los últimos capítulos, quien en todo momento apoyó a la productora.

"Para mí lo más complicado al momento de hacer un proyecto siempre ha sido el casting y sinceramente te puedo decir que me fascinó; el trabajo de Scarlet (Gruber) me encantó", compartió Estrada.

El elenco también incluye a Jorge Poza, Majo Edgar, Ingrid Martz, y Wendy Guevara, entre otros. Sobre las posibles críticas que Estrada comentó que nunca se está lista del todo para recibirlas, pero es imposible que todas las personas estén de acuerdo con el relato de Gloria.