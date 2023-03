Cáritas inicia colecta para apoyar a mineros de AHMSA

Cáritas de Saltillo y el Banco de Alimentos de la capital estatal iniciaron una colecta de alimentos para ayudar a los trabajadores de las minas de Hércules, quienes tienen más de dos meses sin empleo.

A través de sus redes sociales, la Diócesis de Saltillo inició la campaña de la recolección de ayuda humanitaria realizada por los organismos no gubernamentales.

Los mineros de la comunidad de Hercules, ubicada en el municipio de Sierra Mojada, en el desierto de Coahuila casi en los límites con Chihuahua, tienen más de un mes sin trabajar, sin energía eléctrica y sin recursos.

Hércules, como La Perla, en Chihuahua, son comunidades creadas para la explotación de mineral del Fierro.

En La Florida, Palaú, San Juan de Sabinas y otras comunidades, las minas y plantas lavadoras pertenecientes a Minera del Norte SA (Minosa), Minerales Monclova SA (Mimosa) y Minera Carboeléctrica Río Escondido, ya no explotan el carbón mineral. Están paralizadas, y los trabajadores que no fueron despedidos no están cobrando su sueldo o les llega con retraso.

A quienes les terminaron el contrato, el finiquito se los pagarían en parcialidades, pero éstas dejaron de llegarles.

El Ayuntamiento de Múzquiz semanalmente apoya a los mineros o ex mineros con alimentos. Ahora Cáritas de Saltillo y el Banco de Alimentos de esa ciudad se suman a los grupos de ayuda.