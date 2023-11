Carin León enamora a su público lagunero con ‘cita’ musical

“A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel, la luna y un concierto pa…” Torreón, y es que la noche del sábado muchos laguneros vivieron su ‘primera cita’ en la presentación de Carin León, pese a la lluvia y bajas temperaturas.

Entre reflectores, una pantalla y sus músicos, los presentes disfrutaron de una velada llena de música y baile en la Explanada de la Feria, donde preponderó el amor. Para algunos de estos últimos no era la primera vez que escuchaban a Carin en vivo, ya que también en noviembre del año pasado brindó un concierto en esta ciudad, y eso el cantante sonorense lo recordó muy bien: "yo sé que esta no es nuestra primera cita, pero esperamos que no sea la última” expresó ante el recinto pletórico.

Después de "rugir" en Centro y Sudamérica, donde cautivó a fans de Honduras, El Salvador, Colombia, Guatemala, Chile y regresar a México y darlo todo en el Palenque de la Feria de Tlaxcala 2023 en nuestro país el 10 de noviembre, hizo lo propio en Torreón.

Desde antes de las ocho de la noche, miles de laguneros se congregaron en la entrada de la Feria de Torreón; se esperaba contar con una asistencia de alrededor de ocho mil personas.

Desde las 21:00 horas hasta antes de la medianoche, tres talentos diferentes calentaron motores en el público, interpretando grandes éxitos. La cantante tijuanense Jhoss Hernández fue la primera, seguida de Grupo Alfa y Oscar Calin, ambos originarios de Hermosillo, Sonora.

Jhoss y Oscar Calin dijeron en entrevista que era su primera vez en la región, y estaban muy emocionados.

Las manecillas del reloj indicaron el cambio de día, a las 12:01 los músicos de Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carin, estaban listos. El tan esperado león “rugió” a las 12:03, con Secuelas de amor, seguida de Alguien mejor, una declaración de amor.

“¿Y dónde está la raza borracha de Torreón esta noche? Buenas noches, Torreón, Coahuila. Esto no es un concierto, esto es una borrachera” fueron las primeras palabras a su público.

VAYRON JOETAM ALFONSO INFANTE GARCIA/ EL SIGLO DE TORREÓN

“¿Dónde está la gente dolida de esta noche?”, cuestionó para complacer con la ganadora del Latin Grammy 2022 en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana, Como lo hice yo. Melodía que interpreta junto a Matisse.

Hizo un brindis en honor a Torreón, y después cantó Si tu amor no vuelve. Me la aventé, considerada por él como su primer impacto en su carrera de solista, puso a corear al público.

Ya tenía casi media hora sobre el entarimado cuando entonó Como duele equivocarse, "saludcita Torreón" exclamó antes de llegar a una nota alta de la canción. Cabe señalar que, este tema lo grabó con Espinoza Paz.

El sonorense ha destacado por su voz versátil, que no solo se acopla al regional mexicano, sino también al pop o rock en español. Tiene varias colaboraciones con diversos artistas, que no dudó en incluir a este repertorio, como Te lo agradezco, con Kany García; "ahí le va un pretexto pa’ llorar mi Torreón" expresó antes de Llorar y llorar, con Mau y Ricky; con El amor de mi vida que ha cantado junto a Tony Meléndez, hizo referencia a la infidelidad; Ni me debes ni te debo, su dueto con Camilo; Que vuelvas con Grupo Frontera; La esquina del mall con Justin Quiles; El Tóxico con Grupo Firme; Ojos cerrados junto a Banda MS y el éxito de redes sociales, Según quién con Maluma.

El éxito de Noelia, Tú, y por el que también muchos se enamoraron de la voz del hermosillense, resonó en el lugar. Él ha declarado que siempre la canta y hace alusión a que el mundo es de la gente que se atreve.

Reconoció el apoyo a su álbum Colmillo de leche (que por cierto recibió una nominación a los Latin Grammy 2023 por Mejor álbum de música norteña) con temas como Deja de chingarme, Indispensable y No es por acá.

En cada oportunidad que tuvo, expresó su gratitud hacia los laguneros, y cambió la letra de sus canciones mencionando a Torreón o Coahuila, tal fue el caso con Primera Cita, cambiando el “Tijuana” de la letra por "y un concierto pa’ Coahuila".

Un claro manifiesto del amor son las canciones que evidencian las historias donde este surgió entre dos individuos, precisamente como en Primera Cita, que se convirtió en una de las melodías favoritas de este año, siendo de las más virales en TikTok.

Recordó a Marco Antonio Solís con Mi eterno amor secreto y Cómo me haces falta.

Además de su característica voz y su manera de usar su sombrero medio de lado, Carin es reconocido por su alegría y pasos de baile sobre el escenario. Los cuales sacó a relucir en más de una melodía, pero sobre todo durante el tema Más que tu amigo.

VAYRON JOETAM ALFONSO INFANTE GARCIA/ EL SIGLO DE TORREÓN

FIESTA LAGUNERA

En lo que denominó “un momento muy especial" de la noche, invitó al exfutbolista Jared Borgetti a subir al escenario para que le firmara la playera del Santos y lo consideró “ídolo nacional” y "el futbolista más perrón que ha tenido nuestro México".

“Arriba el Club Santos de Torreón compadré” fue uno de los elogios que el hermosillense gritó.

Posteriormente, le hizo honor a la región con varias cumbias de Tropicalísimo Apache, como Loco y La Hierba se Movía. Los asistentes entraron en calor con sus mejores pasos de baile y el concierto se convirtió en una verdadera fiesta lagunera.

"Arriba Torreón y su música, arriba Tropocalísimo Apache".

Y ni se diga en La boda del Huitlacoche, el público gritó eufórico al ritmo de su zapateado; acompañados de pirotecnia.

Con su paisano Oscar Calin cantó Qué de raro tiene y Acá entre nos.

Si una vez de Selena, tema que interpreta con mucho respeto, fue de las últimas canciones que ofreció.

Decidió anunciar el fin de la velada cantando nuevamente Primera Cita. Con un "Gracias Torreón, dios me los bendiga" y quitándose el sombrero, concluyó el concierto a las 02:41 horas.

Como lo ha declarado en entrevistas pasadas, Carin demostró una vez más que “el escenario es su lugar feliz”.

TEMAS QUE TAMBIÉN INTERPRETÓ

El malo

El amor es una farsa

Dame un beso y dime adiós

Coqueta