Carín León defiende de los ataques a Yahritza y su esencia: 'critican puras pende...'

Ante las constantes críticas y cancelaciones que la agrupación Yahritza y su esencia han tenido que enfrentar, varios son los artistas que se han solidarizado con ellos y piden al público mexicano empatía con los jóvenes.

Ahora, es el cantante Carín León quien reaccionó a esta polémica, luego de que el grupo conformado por los hermanos Yahritza, Mando y Jairo fueran abucheados durante las presentaciones que ofrecieron en la CDMX.

León, durante su participación en el podcast del vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, consideró como injusta la situación que la banda vive actualmente: "se me hace bien injusto de que los morros le han chingado y ahora los quieren cancelar", dijo.

Respecto a las declaraciones que la cantante y sus hermanos hicieron sobre la comida y la capital mexicana, Carín no cree que se suficiente razón para recibir todo lo que les está pasando. Incluso, aseguró, ese está exagerando: "Critican por puras pende@"#$, se toman bien en serio por puras mama#$@, la neta. También los medios hacen notas bien babosas que la gente ya normaliza que eso es una nota", agregó.

Para el intérprete de "La cita", lo único que el público debería juzgar es el talento y el trabajo, porque eso es lo que define a un buen artista: "Los chismes o esas cosas que no tienen nada que ver con tu música, no valen ni hablar porque no vas a convencer a nadie".

Por último, pidió a los escuchas y al público en general a que reflexionen en que todos nos hemos equivocado en alguna ocasión: "Soy músico y eso es lo que hago. Como humano la cago, pero como cantante soy chambeador. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", finalizó.