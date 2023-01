Captura de Ovidio Guzmán: Sinaloa reporta un muerto y 18 lesionados tras operativo en Culiacán

Luego de los enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa derivado de la detención de Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", un policía estatal falleció, mientras que un elemento de la Guardia Nacional (GN) permanece grave, además hay 18 lesionados, la mayoría de ellos militares, quienes reciben atención médica, manifestaron fuentes estatales.

Por otra parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dijo que desconocía que se estuviera planeando el operativo que llevaría a la captura del hijo del "Chapo" Guzmán.

Señaló que después de hora y media de iniciar el operativo no estuvo enterado de estas acciones.

En el transcurso de la mañana el mandatario estatal llamó a la población a no salir y no bajar la guardia, "no vayan a la calle y no saquen sus carros porque hay gente armada, pueden quitarles los carros y hacer barricadas".