Captan a Paty Cantú entrando a un hotel con otro joven que no es su novio

Paty Cantú se volvió controversia en redes sociales luego de que se difundiera un video de ella entrando a un hotel con otro joven que no era su novio. El material ya se volvió viral en todas las plataformas.

A través de diversas redes sociales se comenzó a difundir un video en donde se veía a Paty Cantú entrando a un hotel de la CDMX, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que no entró sola, ya que la acompañaba el también cantante León Leiden.

Según la cuenta de la influencer Chamonic, los cantantes habrían entrado al lugar al rededor de las 8 de la noche y salieron hasta las 3 de la mañana juntos.

Este video desencadenó un sinfín de comentarios en redes sociales, y es que cabe destacar que Paty Cantú se encuentra saliendo actualmente con el actor Christian Vázquez, con quien ya lleva varios años de noviazgo.

"Pero ella le lleva 15 años, no?", "Pero si van caminando sobre nubes, rete feliz", "Pero a un hotel no necesariamente se va a tener relaciones, también hay restaurantes por si no sabían", "¿Pero qué no es gay?", "Chales, no digas eso, no se merece eso el Vázquez", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Por el momento se desconoce el motivo de esta reunión, sin embargo, usuarios apuntan que probablemente se trate solamente un asunto de negocios.