Captan a mujer cargando a su novio ebrio para llevarlo a casa

Una joven se volvió viral luego de cargar a su novio ebrio para llevarlo a casa. Es que cuando ella vio que su pareja ya no se podía mantener en pie decidió tomar cartas en el asunto y sacarlo del lugar. Lo que jamás sospechó fue que alguien grabaría lo que estaba haciendo y que pronto su historia se volvería muy popular.

El video fue grabado por un usuario de TikTok quien no dudó en subirlo a la red social. En cuestión de segundos los internautas reaccionaron ante su publicación y no dudaron en estampar su like. Al momento ha superado los 4 millones de reproducciones mientras que varios seguidores han dejado su comentario en la caja.

En la cuenta de TikTok del joven muchos se burlaron de la situación del novio. Sin embargo, muchos destacaron la bondad de la mujer a quien no le importó ni el peso que cargaba y mucho menos el papelón de que todas las miradas se posaran sobre ella. Incluso hubo quien apuntó que "si no encuentro un amor así, pues no quiero nada".

En el video se ve cómo la chica intenta jalarlo primero. Ella lo abraza y trata de que camine a la par. Sin embargo, al ver que definitivamente no se podía ni mover optó por subirlo a su espalda y cargarlo. "Y darías la vida por tu pareja", es el epígrafe con el que el clip fue subido a la red social.

Entre los comentarios que yacen en TikTok hay quienes han señalado que "la chica perfecta si existe.. qué suerte tienen algunos", "Ay no al mío no lo aguanto, me quedo ahí con él", "Esa mujer es para toda la vida", "Así es cuando alguien realmente te ama", "Daría la vida por una mujer así. Ya no hay".