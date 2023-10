Captan a Maluma dándole fuerte manotazo a fanático y desata las críticas: 'pin... grosero'

Maluma una vez más se encuentra en el ojo público luego de ser captado dándole un fuerte manotazo a uno de los asistentes de su concierto en Estados Unidos.

A través de redes sociales se difundieron una serie de videos donde se ve al cantante colombiano caminando entre las gradas del público, mientras saludaba sus fanáticos entre el público.

Sin embargo, de un momento a otro se ve como un hombre lo toma de la mano, y aunque no se logra ver con claridad qué pasó después, a los pocos segundos se ve a Maluma dándole un fuerte manotazo para liberarse de su agarre.

A pesar de que se desconoce qué fue lo que provocó la molestia del cantante, muchos intuyen que el fanático le tomó muy fuerte de la mano y no lo dejaba ir, mientras que otros comentan que probablemente le hizo una seña obscena, provocando su molestia.

"Yo lo hubiera demandado por el manotazo para que la piense a la otra y se le quite lo alzado", "Sea o no culpable, eso no justifica que sea un pinche grosero", "Sigan endiosando a esos pseudo artistas", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.