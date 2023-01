Caóticos, trámites en Infonavit

Retrasos, falta de atención, desorganización y hasta malos tratos del personal y del propio gerente del Infonavit, Marco Ríos, tuvieron que soportar los usuarios y trabajadores que ayer, primer día hábil del año, acudieron para convertir su crédito a pesos y realizar todo tipo de trámites.

Debido a que se amplió hasta el día 10 de enero el plazo para la conversión de los créditos en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, gran parte de los usuarios que acudieron ayer lo hicieron para efectuar este cambio, pero se encontraron con que no había sistema, por lo que casi a las 11 de la mañana aún había personas formadas desde las 8.

Los que quisieron optar por el trámite en línea tampoco pudieron, pues la página del Infonavit estuvo caída desde el pasado fin de semana y fue imposible acceder, ya que el viernes 30 era el plazo original para llevar a cabo ese trámite.

En el interior, el gerente Marco Ríos manifestaba a algunos usuarios que no en todos los casos era conveniente dicha conversión, pese a que cuando se dio a conocer el aumento del 20 por ciento al salario mínimo, en diciembre pasado, el mismo Infonavit lanzó un llamado en todo el país para que quienes tuvieran el crédito calculado en VSM acudieran a efectuar el cambio a pesos, pues de lo contrario su monto se elevaría considerablemente.

Al respecto, algunos trabajadores cuestionaron la desinformación que el mismo Infonavit había propiciado, al señalar que en todo caso deberían detallar en qué circunstancias sería favorable la conversión.

Una mujer comentó que acudió porque una compañera del trabajo le habló sobre el tema, "pero yo no sé si proceda el cambio o no, aquí nadie sabe decir nada".

"DEBERÍAN DAR MEJOR ATENCIÓN"

El titular de la oficina se molestó cuando una mujer se acercó para comentarle del retraso y falta de atención porque no había sistema, ya que ella solamente iba para que le dieran un estado de cuenta de su crédito, del cual ignora el saldo porque ninguna de las veces que ha acudido se lo han proporcionado.

"Usted viene a pelear, yo no sé si hay sistema o no porque ese no depende de la gerencia", le dijo cuando la usuaria le comentó que en la entrada le dijeron que no había sistema, por lo que ya llevaba dos horas esperando.

Cuando este medio de comunicación le interrogó sobre la demanda en el servicio, el gerente del Infonavit dijo que no estaba autorizado para dar información, "pregúntele a la gente, yo no puedo decirle nada", respondió tajante.

Afuera, las personas que esperaban bajo el fuerte sol que ya calaba a media mañana, se quejaron de que se forma una sola fila para todos los trámites, a pesar de que una de ellas solamente iba a que le dieran el número de contrato y otras más a pedir estados de cuenta.

También cuestionaron que como usuarios registrados en la página del Infonavit no puedan volverse a dar de alta cuando pierden u olvidan la contraseña, por lo cual se ven obligados a acudir personalmente, pero a sabiendas de que perderán todo un día de trabajo sin la seguridad de que serán atendidos.

Hombres y mujeres que estaban formados señalaron que el personal del Infonavit tendría que dar mejor atención, "deberían hacerle como en los bancos, salir a ver qué trámite vamos a hacer para agilizar todo, pero están todos sentados allá adentro, solo dejan pasar a sus conocidos y nosotros aquí en el sol".