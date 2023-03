'Canten ustedes que me duele la pata', Ana Bárbara sufre aparatosa caída en el escenario

La noche del sábado, Ana Bárbara celebró los 20 años de su éxito musical "Bandido" con un concierto en el Auditorio Nacional y aunque aparentemente todo iba transcurriendo en orden, casi al final del espectáculo ocurrió un incidente que preocupó a sus fans.

Fue durante mientras interpretaba el tema "Fruta prohibida", acompañada de varios integrantes de un mariachi, cuando la cantante dio un mal paso y termino enredándose en su largo pantalón de color rojo, lo que provocó que terminara cayéndose.

Inmediatamente se escuchó el grito del público; sin embargo, la anfitriona en ningún momento paro el espectáculo, incluso siguió cantando desde el piso.

Segundos más tarde, los músicos le ayudaron a reincorporarse, mientras la artista dijo "estoy bien" y entre risas dio un mensaje a sus fans:

"De otras peores me he levantado chin…", expresó mientras recibía el aplauso de sus seguidores, quienes corearon junto con ella la melodía; después mencionó "canten ustedes porque a mí me duele la pata".

A continuación, se quitó sus zapatos con plataformas y continuó descalza este show que forma parte de su gira "Bandidos tour", con el que llegará el 10 de mayo a Guadalajara y con el que estuvo el pasado sábado en Monterrey.

Durante este espectáculo tuvo varios cambios de vestuario, además de algunos invitados especiales como la cantante Joy.

En su camerino presumió en arreglo de flores que le envió la familia Aguilar a quienes agradeció y les deseó éxito con su concierto que tuvieron al mismo tiempo en la Plaza de Toros.

Al final tuvo una convivencia con sus fans con quienes cantó el tema "Bandido", en donde también estuvo el productor Sergio Gabriel; Maxine Woodside y Lizbeth Rodríguez.

"Hoy fue una noche mágica porque estaban todos mis bandidos, vino Joy, fueron muchas emociones y miren quién me está dando la despedida del Auditorio", afirmó al mostrar un altar de la Virgen de Guadalupe.