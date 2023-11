La música siempre encuentra huéspedes laguneros y para muestra un botón más.

En la región hay bastantes talentos, uno de ellos es Roberto Valenciano.

Roberto estuvo en el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón que busca apoyar a las voces de la Comarca.

Además de cantar dos melodías, Valenciano habló de su pasión por los escenarios.

“Yo tenía como 14 años de edad. Un amigo, José Santos, tenía una guitarra y me invitó a cantar. En un inicio le dije que no sabía, pero con el tiempo me fui animando y así empecé en la música”, comentó en entrevista.

Grandes cantantes y autores de décadas pasadas inspiraron a Valenciano a adentrarse cada vez más en la música.

“Mis grandes maestros que escuchaba en la radio eran José José, Raphael o Camilo Sesto. Yo decía, ‘¡Qué bonito cantan!’, así que decidí seguir sus tonalidades y armonizaciones. Logré poquito aprender de ellos”.

Mencionó Roberto que además de cantar, también compone melodías.

“Le compuse una canción a nuestro Torreón, se llama, Es mi Torreón, Coahuila; ojalá algún día logre trascender”, manifestó. En ese sentido, el artista informó que dicha melodía fue creada en ritmo de banda.

Además de la música, Valenciano dijo que es fisioterapeuta.

“Doy masajes a personas con dolencias. Combino eso, con la música y las ventas”. Roberto Valenciano ha dado a conocer varios materiales discográficos que incluyen “covers” y melodías de su propiedad.

“La música me lleva a la felicidad”, puntualizó entusiasmado.

Cantante Roberto Valenciano compone canción a Torreón