Cantante Melissa Galindo señala a Kalimba de acoso y tocamientos indebidos

Una vez más Kalimba se ve envuelto en la polémica luego de que la cantante, Melissa Galindo, lo denunciara por acoso y tocamientos indebidos cuando trabajaba para su disquera: "Me tocó mi pierna y mis partes intimas".

A través de un en vivo, la cantante, quien saltó a la fama tras participar en La Voz México, sorprendió a sus seguidores al revelar el presunto acoso que vivió por parte de Kalimba.

De acuerdo con sus declaraciones, el intérprete la llamó para firmar en su disquera hace un par de años atrás, tras esto, Kalimba la invitó a ser telonera en uno de sus shows en Monterrey. Y, tras dar su presentación, todos los artistas invitados habían ido a cenar, pero la mayoría quería ir de antro, a lo que ella se negó y prefirió regresarse a su cuarto de hotel. Fue ahí en donde los presuntos tocamientos comenzaron.

Melissa narró que Kalimba, quien iba pasado de copas, comenzó a tocarle la pierna mientras iban en su automóvil, posteriormente el cantante comenzó a subir la mano hasta su parte íntima.

"Yo iba sentada normal, me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho (...) De pronto, sentí que algo tocó mi vagina, o sea su mano la recorrió hacia arriba de mi vagina… y fue como entré en shock, me cerré (las piernas) pero no dije nada, capaz y fue sin querer, para qué hago un lío, estoy con su equipo, ni al caso hacer un lío".

Sin embargo, estos tocamientos no fueron los únicos por parte del cantante, ya que en otra ocasión, durante una fiesta en la casa de Kalimba, volvió a tocarle sus partes íntimas y hasta le habría ofrecido tener relaciones sexuales.