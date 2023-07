‘Cangrejo y yo', un monólogo que aborda al cáncer desde el escenario

El cáncer es un padecimiento que al año mata a más de 90 mil personas en México. En una década, la tasa de defunciones por esta causa ha aumentado en más de uno por ciento. La palabra “cáncer” proviene del griego “karkinos” que significa cangrejo, crustáceo que llegó a la vida de la actriz celayense Georgina Arriola hace aproximadamente siete años.

“Cuando estaba en tratamiento empecé a escribir un cuaderno sin pies ni cabeza, que eran reflexiones, pensamientos, casi todo con humor ácido y algunas escenas muy concretas, pero no tenía mucha motivación al respecto. Y precisamente quien me empezó a provocar fue Andrómeda Mejía, ya había trabajado con ella en otros proyectos, y me convocó para meter un proyecto a lo que antes era el FONCA, que ahorita es el Sistema de Apoyos a la Creación Artística y Proyectos Culturales”.

Georgina Arriola se encuentra sentada en un sofá de los camerinos al interior del Teatro Isauro Martínez. La noche de este jueves ha terminado una función de la obra ‘Cangrejo y yo. Parodia interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos’, dentro del Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz, que se celebrará en sedes de Torreón y Parras de la Fuente, en una colaboración entre la Coordinacional Nacional de Teatro del INBAL, la Secretaría de Cultura de Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

La dramaturgia del proyecto corre a cargo de Andrómeda Mejía, quien tomó los apuntes de Georgina para darle estructura dramática a la experiencia. Para la actriz, reencontrarse en el escenario con ese cangrejo que personifica al cáncer, le resulta una suerte de catarsis ante su pasado personal y el panorama contemporáneo.

“Sigo constatando con el público, con sus palabras, con lo que escriben en nuestras redes, que no lo hablan y que hay gente que lo vive que lo vive directa o indirectamente, pero hay muchos casos. Por eso digo que, afortunadamente, podemos compartir este trabajo, pero desafortunadamente porque sigo constatando que el cáncer va a la alza y es de lo que no se habla”.

El guion del monólogo está dotado de humor e ironía que le permiten abrirse brecha entre el público. La obra inicia con Georgina dentro de una botarga de cangrejo, emitiendo un discurso existencial, para luego desprenderse de ella y dar el anuncio de su diagnóstico: “De pronto, toda tu vida cabe en un sobre”, refiriéndose a una radiografía.

“La risa es sanadora. Mucho de mi tratamiento lo sobreviví, y también fue un mecanismo de defensa, haciendo bromas. No nada más para mí, también para mi familia. Y creo que es bien contradictorio que la gente te dice ‘échale ganas y ten una súper buena actitud’, pero de pronto si bromeas con el tema es como ‘ay no’. Es decir, tienes que estar sufriendo, pero no, también hay otras posibilidades, no todo tiene que ser sufrimiento ni dolos. Y ojo, no es que lo minimice, sino que podemos permitirnos, desde otro lugar, estar transitando cáncer o la enfermedad que sea”.

(RAMÓN SOTOMAYOR)

La obra, montada por la compañía Los Tres Pies del Gato, propone reflexionar sobre la manera social en que se aborda el cáncer y los estereotipos que se generan alrededor del padecimiento. En escena, Georgina habla del “cangrejo” como si fuese un compañero: discute, lo enfrenta, dialoga con él, e inclusive parece tomarle cierto afecto. Pero el cangrejo no sólo es el cáncer, también se presente en otros aspectos de la vida e incluso personas. “Nos gusta mucho jugar con esa metáfora, también con el cosmos y la mitología”.

En otra escena, se ve a la actriz caracterizada como nadadora. Entonces se sumerge en un mar formado por imaginación y aire, pataleando como si la vida se le fuera en ello.

“Andrómeda le dio toda esta metáfora de todo lo que platicaba. Era muy rudo ver que los compañeros de quimioterapia ya no llegaban, que ‘iban perdiendo la batalla’, que es otra metáfora en relación al militar y al soldado. Casi todo la terminología alrededor del cáncer es de guerra: guerrera, batalla, perdió… ¿por qué tiene qué ser así”, concluyó.