Canciones de Kenia Os que no pueden faltar en el playlist de un 'kenini' lagunero

La cantante Kenia Os es una de las estrellas mexicanas más importantes de la actualidad, de hecho, es la figura femenina del pop número uno del país, por encima de Danna Paola o Thalía, ya que, en lo que va del 2023, acumula más de 600 millones de "streams" en Spotify.

Actualmente, se encuentra en medio de su gira de conciertos K-23 Tour, con la que promociona el álbum que lleva el título del mismo nombre. Con este, que es su segundo trabajo discográfico con Sony Music, la artista ha acumulado un sin fin de éxitos.

La Laguna es territorio de Kenia Os, pues la artista ha demostrado que tiene un gran número de seguidores, el año pasado se presentó con gran éxito en la ciudad y este 2023 está de regreso.

Si piensas acudir a algún concierto de Kenia, o estás conociendo a la artista, estas son algunas de las canciones indispensables para ser un "Kenini", como se le conoce a los fans de la intérprete de 24 años de edad.

Tu peor pesadilla

Esta canción forma parte del EP, Canciones para mi ex vol. 1, antes de que Kenia firmara su contrato con Sony Music, fue uno de los primeros temas que la hicieron conocida y es una de las favoritas de los fans. Es un tema urbano para cantar a todo pulmón.

La Noche

Es uno de los temas más populares de Kenia Os, sirvió como sencillo de su primer álbum de estudio, Cambios de luna, publicado en el 2022. La canción tiene una onda disco que hace bailar a cualquiera.

Los Santos

Es uno de los temas preferidos de los "keninis", a pesar de que no fue sencillo y no cuenta con video oficial, la canción no puede faltar en los conciertos de Kenia, la cual se caracteriza por su performance sexy, pues es un tema de reguetón con una letra de seducción.

Malas Decisiones

Hay que vivir en otro planeta para no haber escuchado ya el éxito Malas Decisiones, con esta canción Kenia se ha superado a sí misma, se convirtió en uno de los temas más populares en México luego de que se hiciera viral en la plataforma de TiKTok.

Escríbeme

Es una balada sobre una ruptura amorosa, es uno de los temas más profundos y honestos de Kenia, en donde demuestra que puede cantar todo tipo de canciones.

Más te va a doler

Si lo tuyo es el regional mexicano, la canción Más te va a doler es un tema al estilo corrido (no tumbado), en el que Kenia le canta a un hombre de pasado, con quien no está dispuesta a caer a su nivel.

Botellita

El tema de Kenia Os hecho para bailar en un centro nocturno, la canción tiene una letra de despecho y de fiesta, pues cuenta la historia de una mujer que acude a divertirse a un antro para olvidarse del dolor.

Bonita

La canción que dio comienzo a la carrera de Kenia Os como cantante, este tema es indispensable para todo "kenini".

La invitación

La balada que todos tienen que escuchar de Kenia Os.