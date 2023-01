Canciones para entender la serie Jamie Vs. Britney: Juicios de familia

El 12 de noviembre de 2021 el mundo y los fanáticos del pop celebraron el fin de la tutela que le concedía poder a James Spears, padre de Britney Spears, de manejar las finanzas y algunas decisiones de la vida personal de la llamada “Princesa del pop”.

Esta resolución fue el desenlace de casi 14 años de lucha de la artista por retomar el control de su vida y se dio en parte gracias al movimiento mundial “Free Britney”, que inició en el 2019 tras el ingreso de la artista a un centro psiquiátrico ese año, y que llegó a ser un fenómeno global a favor de la cantante.

Este caso que le dio la vuelta al mundo es contado en Jamie Vs. Britney: Juicios de familia, serie que está disponible en HBO Max y que cuenta las dos caras de la moneda de una de las batallas legales más largas e impactantes del mundo del entretenimiento.

En esta "docuserie" veremos por primera vez la versión de James, el pasado de la familia Spears, los problemas que tuvo Britney al convertirse en una celebridad, testimonios inéditos de colegas de Britney, y mucho más.

Aunque la vida de Britney ha sido objeto de grandes escándalos en los últimos años, sus fanáticos siempre la recuerdan por su talento, sus éxitos y el versátil repertorio de canciones que ha acompañado a varias generaciones.

Desde sus 17 años, cuando lanzó su primer álbum Baby One More Time, Britney encontró en la música no solo una forma de vida, sino una herramienta para plasmar sus más profundos sentimientos y deseos con palabras que definitivamente resuenan en sus fans y que les permiten sentir en la princesa del pop un reflejo de sus propias vivencias.

Por eso, al escuchar canciones como Overprotected o Lucky, es imposible no sentir cada palabra como un grito de auxilio, ante la presión de crecer en un entorno como Hollywood, en el que los lentes y luces de las cámaras no dejaban de asediarla.

Así que, como preámbulo del documental, te invitamos a que disfrutes, recuerdes y analices esta selección de las canciones que anunciaban -sin que lo supiéramos- la tormenta que años después tuvo que enfrentar Britney y que la llevó a una lucha legal inimaginable con su familia, como lo retrata docuserie.

1. OVERPROTECTED

Este electropop que se estrenó en el 2001 plasma lo sobreprotegida que Britney se había sentido a lo largo de su vida, al punto de expresar en esta gran canción que ella no tenía control sobre sus decisiones.

En la canción clama que necesita espacio y dice “no necesito que nadie me diga lo que quiero”, eso fue justo lo que le sucedió siete años después.

2. EVERYTIME

Es una balada en la cual el piano predomina, y fue compuesta e interpretada por Britney. Durante su lanzamiento se rumoró fuertemente que esta era una dedicatoria para Justin Timberlake, su ex pareja, pero esto nunca ha sido confirmado. De cualquier manera, la canción habla sobre la pérdida del primer amor.

Lo que más llama la atención y toca fibras es su video musical dirigido por David LaChapelle, el cual muestra a Britney siendo acosada por parte de los paparazzi, peleando con su pareja, a tal punto de querer quitarse la vida.

3 . LUCKY

Uno de los sencillos más recordados de su álbum Oops!... I Did It Again” es Lucky, que relata lo que le ocurre a muchos artistas: alcanzan un nivel de éxito y fama inimaginable, y desde afuera da la sensación de que son totalmente felices y plenos, pero eso es solo una máscara. En esta canción, por ejemplo, Britney habla de una chica que es una súper estrella, una mujer con suerte pero que detrás de su sonrisa y maquillaje oculta tristeza y siente que tiene una vida vacía.

4. STRONGER

¡No todo es tristeza! En esta canción que recibió varias certificaciones de plata y oro por sus ventas, Britney muestra su faceta empoderada, esa que ha tenido que mantener todo este tiempo para sobrellevar todo lo que le ocurrió.

Hoy es más fuerte que ayer. Esta canción es perfecta para que la cantes a grito herido frente al espejo y que nada te detenga.

5. MY PREROGATIVE

“No necesito permiso, tomo mis propias decisiones”, dice Britney en esta canción en la cual una vez más hace un llamado a que la dejen vivir tranquila y paren de hablar de su vida. Dicha pieza musical hace parte de su primer álbum de grandes éxitos, Greatest Hits: My Prerogative, estrenado en el 2014 y que vendió 5.6 millones de copias en el mundo. Esta canción fue catalogada por la prensa como una respuesta a quienes criticaron su matrimonio con el bailarín Kevin Federline.