Cancelado, juego entre Laguna y los Sultanes

a lluvia que se presentó en esta ciudad durante la tarde de ayer, provocó que el terreno de juego en el estadio de la Revolución quedara en mal estado, por lo que se tomó la determinación de cancelar el tercer juego de la serie entre los Algodoneros del Unión Laguna y los Sultanes de Monterrey, compromiso que finalmente se quedaron los regios por 2 juegos a 0.

NO SE RECUPERARÁ

El juego estaba programado para comenzar a las 19:30 horas, pero alrededor de una hora y media antes, se dejó sentir una intensa lluvia en la Zona Centro de la ciudad, todo mientras los visitantes se aprestaban a realizar su práctica de bateo y el personal de mantenimiento del estadio estaba ausente. Sorprendió la lluvia y antes de que se pudiera colocar la lona para cubrir el infield, se formaron charcos cercanos a la tercera base, en la zona del short stop y cerca de la caja de bateo, aunque la lluvia había bajado ya su intensidad.

Todavía bajo una ligera llovizna, los ampáyers del juego, Lamberto Zavala, Edgar Huerta, Héctor García, encabezados por Alan Izaguirre, salieron a recorrer el diamante y supervisar las condiciones del terreno de juego, con el objetivo de garantizar que no hubiera riesgo alguno para los peloteros. De acuerdo al protocolo establecido en el reglamento de la Liga Mexicana de Beisbol, las reparaciones en el terreno de juego se deben realizar una vez que no llueva más, para esperar un máximo de tres medias horas, para que se pueda iniciar el juego.

Sin embargo, la cuarteta de ampáyeres dictaminó que el terreno no estaba en condiciones adecuadas para garantizar la integridad física de los deportistas y justo a las 18:59 horas hicieron el señalamiento de que el juego quedaba oficialmente cancelado, ante la decepción de los pocos aficionados que hasta ese momento habían arribado al inmueble de la avenida Juárez. Algodoneros y Sultanes no volverán a enfrentarse esta temporada en el estadio de la Revolución, por lo que el juego no se recuperará más adelante, es decir, quedó oficialmente cancelado y el calendario para ambos equipos se reduce, en el caso del Unión Laguna, ahora será de 89 juegos en total, pues es el primer encuentro que se les cancela durante la temporada.

El club Guinda informó que quienes cuenten con boletos pagados para el tercero de la serie ante Sultanes, podrán canjearlo en las taquillas por su acceso para alguno de los juegos de la próxima semana, cuando estarán en La Laguna, los Rojos del Águila de Veracruz, de martes a jueves, y los Rieleros de Aguascalientes, de viernes a domingo. La directiva invitó a los aficionados a hacer su canje de boletos durante este fin de semana, cuando permanecerán abiertas las taquillas para quienes necesiten hacer ese trámite y para quienes deseen adquirir sus boletos para los juegos de la próxima semana.

A DURANGO

Los Algodoneros iniciarán hoy su cuarta serie como visitantes en la temporada, al ser recibidos por los Generales de Durango, en el estadio Francisco Villa, de la capital del estado duranguense; el primer juego de la serie iniciará a las 19:35 horas. Generales, bajo el mando de Oscar Robles, ha sorprendido en el inicio de la temporada 2023 al ubicarse en la parte alta del standing de la Zona Norte y viene de ganarles sendas series a las fuertes ofensivas de los Tecolotes de los Dos Laredos y a los Saraperos de Saltillo, lo que anticipa una serie de alta exigencia para el equipo lagunero.