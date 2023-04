Campesinos de Viesca piden apoyo para perforar un pozo agrícola

Campesinos esperan que las autoridades estatales les apoyen con el recurso que necesitan para la reposición de la noria agrícola, pues desde hace un año están tratando de concretar la obra, la cual tiene un costo de 4 millones 776 mil pesos.

El pozo pertenece a los ejidatarios de Nuevo Reynosa de Viesca y de acuerdo a lo que manifestaron algunos ejidatarios se riegan alrededor de 50 hectáreas, pero desde hace alrededor de cinco años han estado batallando, pues se les descompone constantemente, pero hace aproximadamente dos años, el pozo prácticamente se agotó y hace un año acudieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar el apoyo, pero les dijeron que no se contaba el recurso para la obra.

Hace una semana que acudieron a Matamoros a un evento que organizó el Gobierno del Estado para solicitar el apoyo y les dieron un poco de esperanza, pues les prometieron ayudarles con el 75 por ciento del costo del proyecto, pero el miércoles hablaron con una persona que les dijo que, el día 30 de abril les definen si les autorizan el recurso, pues están a la espera de que confirmen al Estado la asignación de una partida presupuestal.

“La petición que le hicimos al gobernador ahora que vino a Matamoros, fue la reposición del pozo número 1988 del ejido Nuevo Reynosa, por que desde el año pasado metimos la solicitud al Gobierno Federal y no nos han resuelto nada, porque no tiene dinero, entonces nosotros tomamos la opción de ir con él, con porque el gobernador ya nos conoce, él anduvo acá en una avenida del Aguanaval, cuando estaba en Desarrollo Social, cuando se hizo el ejido, anduvo junto con los de la (Universidad) Ibero, haciendo los planos para las casas y entregando material. ”.

Los ejidatarios mencionaron que se necesita reponer el pozo, pues el gasto que tiene es de unos 15 litros por segundo, cuando el aforo era de hasta 33 litros por segundo y pese a que le han hecho “la lucha”, pues incluso hace unos meses le invirtieron 250 mil pesos, ya se necesita la reposición.

“Nosotros tenemos el equipamiento; el motor del transformador, pero ya hay que reponerlo, ya le agotamos todos los gastos, la última vez le metimos 250 mil pesos, para arreglar los tazones , ya lo parchamos, le hemos puesto ya mucho para que trabajara pero ya no da pa más”.

“De este pozo dependen 50 familias más los jornales que se generan con la siembra de melón y sin él, pues evidentemente no sembramos y se va a perder muchísimo, ¿Qué va a pasar con la mano de obra que llegan a estas parcelas?, si no lo arreglamos no se adónde vamos a ir a dar”, dijeron preocupados.