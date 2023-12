Camerata de Coahuila tendrá concierto de Navidad en el Teatro Isauro Martínez

Acorde a las festividades decembrinas, la Camerata de Coahuila realizará este viernes 8 de diciembre su concierto de Navidad. El evento iniciará a partir de las 20:30 horas en el Teatro Isauro Martínez (TIM) y contará con la dirección del maestro Ramón Shade.

El programa de la noche estará nutrido por las obras Music for the royal fireworks y Aleluya de Georg Friedrich Händel, Fatto per la notte di natale de Arcangelo Corelli y la Vesperae solennes de confessore K.339 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Además, se contará con la participación del Coro del Instituto de Música de Coahuila (INMUS), dirigido por Luz Alicia Ávila.

SOBRE LAS OBRAS

Music for the royal fireworks es una composición orquestal de Händel realizada en 1749, por encargo del rey británico Jorge II, para acompañar los juegos artificiales que tuvieron lugar en Green Park (Londres), con el objeto de celebrar el final de la Guerra de Sucesión Austriaca y la firma del Tratado de Aquisgrán. Mientras que Aleluya pertenece al oratorio titulado El Mesías, compuesto en el año de 1741.

Por su parte, el Concierto Grosso en Sol menor Op. 6 No. 8, también conocido como “Fatto per la notte di natale”, es un concierto de Navidad de Corelli publicado de manera póstuma en 1714.

Finalmente, Vesperae solennes de confessore de Mozart, se trata de una composición sacra de 1780. El término “de confessore” indica que la obra fue escrita para un santo confesor, mientras que “solennes” refiere que la partitura está destinada para una orquesta solemne con timbales y trompetas.

Según anunció Camerata de Coahuila en sus redes sociales, los boletos ya se encuentran disponibles en taquillas del TIM y en la plataforma NewTicket.com.