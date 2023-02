Cambian estrategia de combate al narcomenudeo Se manifiestan contra proyecto Paseo Capital

A partir del presente año 2023, el sistema de justicia en el Estado de Coahuila cambiará su estrategia de combate al narcomenudeo y ahora lo abordará a través de un enfoque de atención a las adicciones; para lo cual se prepara la creación de Juzgados y Tribunales Especializados.

Además de la atención a la violencia familia, que aunque se ha atendido, las autoridades refieren que se tienen números altos en los casos que se han registrado en la entidad, aunque consideran que esto se deriva del número de Centros de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

"El proyecto que tenemos, o las áreas de oportunidad o el reto que tiene el Estado en materia de seguridad es el narcomenudeo, para atenderlo ahora desde un punto distinto; desde la atención a las adicciones. Se generarán algunos Juzgados Especializados para este tema, junto con los Tribunales del Poder Judicial", indico Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

El funcionario estatal indico que hasta el momento está en trámite el tema, estableciendo que se trata de un Tribunal en el que habrá de determinar que, en lugar de prisión preventiva, en lugar de tenerlos encerrados, buscar una atención a las adicciones. Lo cual se estima que se pondrá en marcha en las regiones más importantes: Norte, Centro, Laguna y Sureste.

"No, realmente no. Ahora se trata de atender la adicción como un tema de salud pública, ya no se trata de solamente meter a la cárcel a los narcomenudistas, porque algunos de ellos es en menor escala lo que llevan y es preferible una atención para la rehabilitación", respondió Márquez Guevara, al preguntarle si esto responde al incremento de Personas Privadas de su Libertad (PPS).

Aún no se tiene fecha para su implementación, el Fiscal General del Estado, indicio que ya se tienen listo las bases legales, solo es cuestión de que se determine con precisión y se ponga en la mesa del Congreso del Estado de Coahuila.

A través de redes sociales, varios ciudadanos se han manifestado inconformes, esto luego de que se dieran inicio las obras del proyecto Paseo Capital.

Fue el pasado 16 de enero del 2023 que arrancaron los trabajos de las obras en un punto del primer cuadro de la ciudad.

No obstante ha sido a través de Facebook que se han observado algunas inconformidades por parte de los ciudadanos, las cuales son publicadas a través de esta red social.

Hasta el momento, algunos puestos de vendedores ambulantes formales, así como comercios sobre todo de consumo de comida, se han visto afectados, pues debido a que se ha cerrado el paso peatonal para las obras, éstos no tienen la misma clientela, así como ventas.

Lo anterior, sobre todo en negocios de la calle Padre Flores, lugar donde iniciaron las obras.

Es en este punto donde se encuentra un hotel de paso, dos pequeños restaurantes, zapaterías, estacionamiento privado, negocios de venta de ropa, de artículos de telefonía, de artículos religiosos, así como varios restaurante bar.

Aunque algunos de los ciudadanos aprueban las obras, muchos más se han manifestado inconformes, al denunciar que aún resta realizar obras de drenaje y pavimentación en varias colonias, donde no se han atendido las peticiones.

Por otro lado, muchos de ellos se han manifestado preocupados por el tráfico que generará el cierre de algunos puntos del centro histórico.