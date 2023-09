'Camarón' Zepeda encarará al filipino Mercito Gesta

El orgullo que no le cabe en el pecho, visiblemente emocionado de encabezar un cartel en una fecha tan importante, como lo es el fin de semana de los festejos del aniversario 213 del inicio del movimiento de independencia de México, el ídolo de San Mateo Atenco, Estado de México, se declaró en óptimas condiciones para encarar al peligroso púgil filipino Mercito Gestas, en duelo acordado a 12 episodios en la escala de peso Ligero, la noche de este sábado en The Commerce Casino and Hotel de Los Ángeles, California.

En un pleito que promete ser una auténtica guerra sobre el ensogado, tal y como nos tienen acostumbrados, cada vez que se enfrenta un púgil mexicano y un filipino, Zepeda Segura busca posicionarse en la antesala de la disputa del campeonato de las 135 libras (61.235 kg), que actualmente se encuentra en poder del polémico Gervonta "Tank" Davis, de ahí la importancia de obtener una victoria ante un complicado oponente como lo es el llamado "No Mercy".

Listos y en peso para la batalla

Tanto William como Mercito se declararon en óptimas condiciones para contender la noche de este sábado, luego superar sin mayor problema a la báscula.

“Viva México, consuelo bendito de Dios”, se escuchaba entonado a todo pulmón por el mariachi que amenizó la ceremonia de pesaje, en tanto, Zepeda y Gesta lograron superar el primer escollo que representa ‘la romana’, al marcar ambos un peso de 134.2 libras, ambos al primer intento, quedando listos para lo que se espera sea una guerra sobre el encordado.

El púgil mexicano llegará a este enfrentamiento con un palmaré invicto de 28 pleitos, 24 de estos por la vía del “cloroformo puro”, mientras que el “Guerrero No Mercy’, lo hará con una marca de 34 victorias, 17 de estos por nocaut, a cambio de tres derrotas e igual número de empates.