Califican 2023 como un mal año para los abogados laguneros tras no ser tomados en cuenta por el Poder Judicial

Como un año de malos resultados para los abogados laguneros, es el balance que hace el abogado postulante, Karim Castruita, casi al cierre del 2023, luego de que estos profesionales de la región no fueran tomados en cuenta en la renovación de jueces, magistraturas y consejerías, por lo que esperan que el próximo año sea mejor ya que el Poder Judicial se renueva de forma constante.

“Lamentamos que el Poder Judicial en el estado de Durango no haya tenido a bien equilibrar los ejercicios de poder y del pleno ejercicio de derecho como lo hemos denunciado todo el año, tenemos magistrados laguneros, de los cinco que están aquí solamente uno es de la región Laguna, de los del pleno solamente uno es de la región, de los consejeros no tenemos ningún lagunero. De la convocatoria de jueces que hubo para todo el Estado no hubo ningún juez lagunero”, dijo Castruita quien agregó que es una situación que genera bastante pena, sobre todo por que los hace sentir que no hay abogados con plena capacidad.

Pero espera que esta situación cambie en el 2024. “La ventaja del Poder Judicial es que se renueva permanentemente, el año que entra habrán de dejar el cargo otro dos magistrados, habrá dos oportunidades para que haya equilibrio en la región Laguna y esperamos que el año que entra para estas fechas estemos celebrando que por fin hemos logrado esos escaños y seguiremos denunciando públicamente la necesidad de que los laguneros sean juzgados por laguneros”.

Tal situación afecta y bastante, aseguró el abogado, pues al tratarse de personajes de la capital, desde el jueves por la tarde ya están dejando la ciudad, entonces consideran que sólo tienen dos de los cinco días de la semana como efectivos para atender a la ciudadanía, además de que le representa un gasto considerable al Poder Judicial, sus traslados.