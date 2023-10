Caitlyn Jenner revela que no volverá a tener pareja

Caitlyn Jenner está a punto de estrenar la serie House of Kardashian en la que hablara de cómo fue compartir la vida a lado de la famosa familia por 22 años, tiempo que estuvo casada con Kris Jenner, la matriarca de las Kardashian, con la que confesó que ya no tiene ningún tipo de relación ni comunicación, y aunque su matrimonio con la "mom mánager" acabó ya hace algunos años, la exatleta olímpica asegura que entre sus planes ya ha quedado descartado darse una nueva oportunidad en el amor.

En los últimos días, Caitlyn Jenner ha ofrecido diversas entrevistas como parte de la promoción de la serie/documental que 72 Films lanzará, la cual tiene como temática revivir la época en que la famosa deportista fue una integrante más de la familia, pues antes de transicionar, vivió 67 años como Bruce, a pesar de que desde muy joven sabía que se identificaba como mujer.

Fue cuando sostuvo una conversación con "The Time", que Caitlyn indicó que no se ve a futuro a lado de una pareja, pues considera que a sus 72 años no volverá a enamorarse.

"Estoy bien ni siquiera estoy cerca de buscar una relación, nunca voy a tener una relación en el futuro. Simplemente, no veo eso en mi vida, no es algo que estoy buscando", indicó.

Sin embargo, no se considera una mujer solitaria, ya que reveló que tiene muchos perros que la esperan en casa y que la proveen de amor, del mismo modo que dijo que es muy cercana a su familia, por parte de los Jenner, por lo que tiene una vida social agitada.

"Cada noche de la semana podría ir a casa de alguien a cenar", aseguró.

De hecho, Caitlyn destacó que se encuentra en el momento más divertido de su vida, en el que cuál realizar todos los pasatiempos e invertir su tiempo en momentos de ocio, como nunca antes se lo permitió su exigente carrera en el deporte y aunque dijo que no se cerraría si alguien llegase inesperadamente, encuentra muy pocas posibilidades de que eso suceda.

Estas declaraciones tienen lugar, después de que el miércoles pasado, Jenner confesara que ya no tienen ningún tipo de interacción con Kris, con quien estuvo casada por 22 años, luego de que se conocieran en una cita ciegas y se casaran solo cinco meses más tarde.

Caitlyn confesó que, si tiene que tratar alguna situación con la madre de las Kardashian, lo hace a través de su representante, pues tras la publicación de su obra biográfica Los secretos de mi vida, la relación con Kris se fracturó por completo, pues en el libro no solo habla de intimidades de la familia, sino que asegura que la mánager supo de sus problemas de género desde que lo conoció, afirmación que Kris niega categóricamente.

De acuerdo con Caitlyn, le habló de su situación a Kris antes de que sostuvieran su primera relación sexual, además de que afirma que la vio vestida de mujer en múltiples ocasiones, pues llevaba a cabo esta práctica enfrente de ella, a lo largo de los años.

Caitlyn Jenner se denominó una persona transgénero en 2015, mismo año en que se divorció de Kriss, y concluyó su proceso en 2017.