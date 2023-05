Cae Unión Laguna ante Acereros de Monclova

El batazo oportuno no llegó anoche para los Algodoneros del Unión Laguna, quienes se llevaron una dolorosa derrota 6-5 ante los Acereros de Monclova, en el tercero y definitivo juego de la serie que se disputó en el estadio de la Revolución.

Un buen duelo de serpentina protagonizaron los abridores de ambos equipos durante el primer tercio del juego, en el que Aldo Montes por los de casa y Nick Tropeano por los visitantes, colgaron tres argollas consecutivas cada quién.

El hechizo de los abridores se rompió en la cuarta entrada, en la que los Acereros lograron inaugurar el score: Edson García recibió base por bolas y salió a la conquista de la segunda almohadilla, al tiempo que Yermín Mercedes pegó rola por tercera, Jonathan Villar lo fulminó con gran tiro a la inicial, pero García aprovechó para irse hasta tercera, lo que provocó que Henry Rodríguez se apresurara al lanzar de regreso a tercera, su tiro fue abierto y con ello, García timbró tranquilamente la carrera "de la quiniela". Todavía, Wilson Ramos caminó y Alex Mejía pegó sencillo, ambos anotaron impulsados por profundo doblete de Noah Perio, para poner el marcador 3 por 0.

Tal y como lo han hecho a lo largo de la naciente temporada, los Guindas respondieron rápido, aunque se quedaron cortos en el cierre del episodio: Allen Córdoba dio la voz de ataque con sencillo y Edgar Robles siguió con base por bolas, ambos salieron a la siguiente base tratando de aprovechar un pitcheo descontrolado y aún el catcher Logan Moore tiró mal a segunda, la pelota se fue al jardín central y Córdoba anotó la primera rayita local. En esa misma jugada, Robles se fue hasta tercera, pero no se pudo mover de ahí, ya que Nick Torres se ponchó, Jonathan Villar elevó al cuadro y Henry Rodríguez se fue por la vía del chocolate.

Los del Acero volvieron al ataque en la apertura del quinto inning, en el que lograron pisar el plato en otras tres ocasiones: Rodolfo Amador inició con tubey, Juan Pérez le siguió con sencillo y ambos timbraron gracias a doble de Edson García, quien luego anotó mediante hit de Wilson Ramos. Pero en el cierre respondieron los dueños de casa con una rayita anotada en los ganchos de Alejandro Flores.

Mientras el bullpen del Unión Laguna cumplió a la perfección, la artillería lagunera hizo lo suyo para acercarse en la pizarra, primero en la conclusión de la sexta, cuando Henry Rodríguez atizó un tubey para llevar al plato a Nick Torres y Jonathan Villar, para, una entrada más tarde, ponerse a "tiro de piedra" mediante cuadrangular solitario de Álex Flores.

Aunque continuaron amenazando al colocar corredor en tercera base, los Algodoneros no pudieron dar el batazo oportuno y el juego terminó con polémica, pues una rola de Torres hacia segunda derivó en una jugada apretada tras barrida de Robles, la jugada fue revisada en video y finalmente prevaleció la llamada de out. El juego terminó con rola de Villar hacia el campo corto, para forzar en segunda base el out 27.

Ganó Nick Tropeano, con labor de 5 innings completos, permitió 3 imparables y 2 carreras, una de ellas limpia, otorgó 3 bases por bolas y ponchó a 4 rivales; Aldo Montes sufrió su primera derrota de la campaña al lanzar 4 entradas de 5 imparables y 6 carreras limpias, caminó a 3 y recetó un chocolate.

5 VICTORIAS y cuatro derrotas es la marca de Algodoneros luego de las primeras tres series.