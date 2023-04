Cada vez falta menos para que el Jaripeo sin fronteras toque tierras laguneras

Todo está listo para que dentro de unos días se lleve a cabo el Jaripeo sin Fronteras en su edición 2023.

Será el próximo 19 de mayo cuando Pepe, Antonio Junior, Leonardo y Ángela Aguilar se presenten en el Coliseo Centenario.

Los cantantes harán un recorrido de sus éxitos y de temas que forman parte de la música mexicana.

Además, se desarrollarán actos de Cuernos chuecos. La Banda Azul Tequila y Mariachi Zacatecano también serán parte de la velada.

Jorge Mata, director de ShowCase Entretenimiento, informó en una pasada conferencia de prensa que los boletos ya se encuentran a la venta y que hay para todos los bolsillos.

En el encuentro con los medios, Mata externó que, como ya es costumbre, la dinastía Aguilar entregará a los laguneros un show de primer nivel.

Por su parte, Pepe Aguilar dijo en una charla con El Siglo de Torreón su familia ha dejado huella en la Comarca Lagunera. Recordó que Antonio y Flor (sus padres) lo traían desde niño; desde entonces sintió una empatía con la región que ha crecido no solo en él, sino también en sus hijos Leonardo y Ángela.

"Tengo recuerdos muy gratos de La Laguna. Fui un infante muy feliz que siempre andaba con mis papás por todos lados, había lugares que me gustaban más que otros y Torreón era y es uno de ellos. Ya de adolescente me di cuenta de que había y hay mujeres guapísimas, además de la gastronomía lagunera, que siempre me ha fascinado; me encanta la Comarca".