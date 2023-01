'Cada golpe me ha hecho más fuerte', ¿Gloria Trevi responde a acusaciones por culto sexual?

La cantante, Gloria Trevi, se encuentra de nuevo en el ojo del huracán y ahora también, quien fuera su pareja sentimental, Sergio Andrade.

La revista Rolling Stone dio a conocer que se presentaron dos nuevas denuncias en Estados Unidos contra la cantante y el presentador. Las dos personas alegan que fueron llevadas a una red sexual secreta en México.

Luego de que la noticia se viralizara, Gloria se valió de sus redes sociales para enviar un mensaje en el que habla de sus conciertos en España, de su bioserie y posiblemente algunas de sus palabras serían una respuesta a lo ahora está enfrentando.

"El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí en España. Voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen", dijo en un video.

Pero en el clip, escribió: "Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene... siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán".

Los fans de Gloria la están apoyando, aunque hay otros que la han criticado de forma negativa.