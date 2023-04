Buscarán encuentro con gobernador de Durango integrantes de Grupo Vida en su viaje a la capital

Ahora que un grupo de buscadoras de Vida viajarán a Durango capital para posteriormente trasladarse al municipio del Mezquital y continuar con el operativo de búsqueda, lanzan un llamado al gobernador Esteban Villegas Villarreal para que les otorgue unos minutos junto con la fiscal general, Yadira de la Garza tras esperar por meses un encuentro con el mandatario.

Será este miércoles cuando un grupo de buscadoras viaje al Mezquital, en donde se estará trabajando durante el resto de la semana.

“Esperamos que aunque sea media hora, nos pudiera otorgar media hora él con la fiscal porque yo creo que tenemos bastante tiempo, lo hemos esperado, le hemos mandado oficio y no hemos tenido respuesta. Y eso no va a funcionar mientras que no ponga atención especial en esta situación, el debe de entender que es un delito de lesa humanidad”, recalcó Silvia Ortiz, vocera y fundadora de grupo Vida.

Recordó que el tema del presupuesto, ha sido la constante para no tener un encuentro con el gobernador, el cual ya consideran como “una justificación” para no celebrar una reunión con las madres y padres que buscan a sus desaparecidos.

“Nos han dicho mucho del presupuesto, y lo entendemos tampoco somos necios, pero si el tema es presupuesto, por qué si hay presupuesto para traer artistas y no para ver este tema en específico. Entonces sí queremos la atención del señor gobernador, ya tenemos que hacer las políticas públicas para trabajar en este tema”, insistió.

Ortiz, recordó que fue en noviembre cuando de forma rápida se abordó al gobernador en Gómez Palacio, y desde entonces no se ha logrado un encuentro como se había establecido en aquella ocasión. Si bien dijo se han dado encuentros con el secretario general de Gobierno, Héctor Vela, y otros funcionarios, dijo que no son los indicados para la toma de decisiones en el tema de desaparecidos.

“No son quienes pueden resolver, nosotros necesitamos hablar con él porque es el que puede resolver. No hay todavía la intención de querer estar con nosotros, de platicar, sabemos que ha estado en La Laguna de Durango y no ha sido para decir ‘oigan aquí estoy, tengo media hora, 20 minutos’ no hay intención”, recalcó la vocera de grupo Vida.