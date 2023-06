Buscan tarifas bajas en energía eléctrica en Coahuila

La senadora Verónica Martínez presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) autorice en Coahuila las mismas tarifas por consumo de energía que en estados del sur como Tabasco, considerando las graves afectaciones que las altas temperaturas extremas han ocasionado a los coahuilenses.

Señaló que con ello se busca que la entidad tenga acceso a las tarifas más bajas posibles, "que nos den el mismo trato a los estados del norte que a los del sur, el norte también es México".

Destacó que no debería haber diferencias entre uno y otro estado, sobre todo si se considera que Coahuila ha sido de los que ha registrado las temperaturas más altas, ante lo cual consideró justo que los ciudadanos tengan acceso a una mejor tarifa, pues en estas condiciones se ha elevado el consumo al mantener encendidos los aparatos de refrigeración y aires acondicionados.

"Son insuficientes los ventiladores, los aires, el calor se siente como nunca y hemos tenido temperaturas nunca antes registradas", manifestó al hacer el llamado a legisladores de todos los partidos políticos a que se unan a esta exigencia, pues es un tema que va más allá de los colores.

El esquema tarifario de la CFE se basa en las temperaturas medias mínimas que se registran en cada entidad o región; durante el verano, en Torreón y en otras ciudades de Coahuila se aplica la 1C, que corresponde a regiones con temperaturas mínimas de 30 grados centígrados, mientras que en Tabasco se aplica la tarifa 1F, a partir de 33 grados.

Sin embargo, durante la tercera onda de calor, esta región ha tenido prácticamente dos semanas con temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados, y con pronósticos de máximas entre los 43 y 46.

Verónica Martínez refirió que también se solicitará al Gobierno federal que reconsidere la estrategia de inversión privada en la generación de energía eléctrica, la que en esta Administración se vio interrumpida al restringir la participación de particulares.

Refirió que los frecuentes apagones que se presentan en todo el país demuestran que la CFE no tiene la capacidad para responder a la demanda, y que se requiere invertir en infraestructura para la generación de energía, lo cual ya se tenía considerado con la participación del sector privado.

"Me encantaría que la inversión pública se privilegiara sobre la privada, siempre y cuando hubiera los recursos suficientes, pero no es así", indicó la senadora, al señalar que el Gobierno federal no únicamente ha restringido los recursos al sector eléctrico, sino que también ha castigado a los estados y municipios al ya no destinar presupuesto para desastres naturales y contingencias como la que se presenta.

Tarifas

Las tarifas vigentes en servicio doméstico, para este mes de junio son:

* 1C que se paga en Coahuila: 0.871 a 1.302 pesos por kilowatt hora (kWh), aplicable a consumos de 150 a 450 kWh/mes. El excedente a partir de los 451 kWh/mes se cobra a 3.474 pesos.

* 1F que se paga en Tabasco: 0.722 a 2.198 pesos por kWh, aplicable a consumos de 300 a 2,500 kWh/mes. El excedente, a partir de 2,501 kWh/mes se cobra a 3.474 pesos.

* El esquema tarifario de la CFE se basa en las temperaturas medias mínimas que se registran en cada entidad o región.

* Durante el verano, en Torreón y en otras ciudades de Coahuila se aplica la 1C.