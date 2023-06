Buscan restituir recursos faltantes

Ya están listos los resultados de la auditoría que hizo en el primer trimestre de este año el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del SNTE a la Sección 35 de la región Lagunera, a fin de esclarecer presunta corrupción y desvío de recursos durante la gestión del exsecretario general, Jorge Fernando Mora Garza. La inspección se enfocó en aseguradoras, financieras y el sistema de ahorro.

El actual líder sindical, Arturo Díaz González, dijo que hay un faltante de entre 135 y 150 millones de pesos y que son poco más de 8 mil trabajadores de la educación básica afectados, de La Laguna de Coahuila. "Quiero decirle a mis compañeros que pronto van a recibir noticias, de hecho esta semana va a ser fundamental para que se den cuenta, ya la auditoría está el resultado, ustedes saben que es todo un proceso y pronto sabrán de la situación", declaró.

El secretario indicó que aún no hay denuncias penales pues tienen que seguir el proceso legal. "De entrada, primero queremos recuperar el dinero y lo demás, tenemos que seguir el cause legal. Por eso le digo a mis compañeros que si no hubiera resultados, sino se solucionara pues tenemos que hacer las medidas necesarias pertinentes porque es algo que no puede pasar, es un dinero que es de los trabajadores, es un descuento que ya se les hizo y que no puede pasar", afirmó.

Recordó que quincenalmente, a los trabajadores les descuentan su sueldo un porcentaje para el Fondo de Ahorro mientras que el gobierno del estado hace lo propio y durante un año se generan intereses. El recurso debería estar en una cuenta concentradora.

"Lo que sí quiero decirles con certeza, es que sí se puede, porque el comité actual desde la primera quincena de diciembre (de 2022) hasta la de ahorita, ahí está el dinero en la cuenta concentradora, ya generando algún interés. No hay justificante alguno para que yo pueda tomar ese dinero y dispersarlo en otras cosas que no corresponden, vuelvo a las financieras, un descuento que al compañero ya le hicieron y no hay pretexto alguno para que lo hayan utilizado en otro rubro, y así varios detalles", expuso.

Díaz González comentó que "el presente no nos preocupa porque hemos avanzado aceleradamente, me preocupa lo del pasado por que cómo lo vamos a solucionar, el SNTE nacional lo sabe, el mismo gobernador y vamos juntos a ver cómo le damos solución porque sino en agosto imagínense, tendríamos un gran problemón que afectaría no nada más a los niños sino a la sociedad, a los empresarios, a todo mundo. No es justo que por algunos cuantos que hicieron mal uso de los recursos, mucha gente podamos pagar las consecuencias".