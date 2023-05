Buscan 'rescatar' a trabajadores en Dgo.

Persiste el problema de las adicciones en Durango, siendo el sector de la construcción uno de los que ha registrado mayores afectaciones en la productividad, junto con el sector manufacturero, por lo que se han tenido que implementar acciones.

"Es un tema complicado, la verdad es que se ha podido controlar un poco, pero se sigue presentando. Estamos trabajando con el Ayuntamiento, con algunas dependencias donde vamos a iniciar algunos programas para poder contrarrestar este tipo de adicciones y poder ofrecer alternativas a nuestros trabajadores", informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Montelongo Nevárez. Y es que, se registra una alta incidencia de consumo de drogas, y principalmente de cristal, en este sector.

"Hablábamos de al menos uno de cada 10 que ha consumido alguna vez este tipo de drogas y que buscamos poder rescatar (...) la verdad es que albañiles, yeseros, son quienes han incurrido un poquito más en esto", complementó.

Asimismo, el alcoholismo es recurrente aunque por lo menos ya se ha limitado un poco para que no consuman en horarios laborales. "Los fines de semana toman algo, pero ya no representa un riesgo en el trabajo, digo porque no se presenta dentro de la jornada laboral", complementó.

De ahí que se busca que con las dependencias con las que se trabaja, se puedan implementar acciones integrales para reducir la incidencia con acciones de fondo, ya que el problema de las adicciones va en aumento en Durango afectando a la sociedad en su conjunto.

Diversos informes a nivel internacional y nacional reflejan un aumento en el consumo de drogas, posterior a la pandemia, por lo que hacen falta acciones para prevenir este problema social.

Recientemente el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), capítulo Durango, advirtió que hay ocasiones en las que las personas no pasan los filtros de contratación, por adicciones.