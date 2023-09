Buscan llegar a un acuerdo con alumnos

En la búsqueda de acuerdos, continuarán las mesas de negociación con los estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, quienes desde el lunes iniciaron protestas que incluyeron la toma de oficinas de gobierno y este martes retuvieron vehículos de carga de empresas comerciales, además de tomar también la Usicamm.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, dio a conocer que se retomarán las pláticas ya que se busca llegar a un acuerdo cuanto antes.

"Desde ayer (lunes) tuvieron varias mesas de negociación ahí en la Secretaría de Educación, hay algunos temas que se están ajustando como siempre sucede, pero esperamos que el día de hoy (martes) se resuelva de manera favorable para ambas partes, tanto para la institución como para los estudiantes", indicó.

Aseguró que todavía están "en tiempo" de cumplir con las demandas de los estudiantes, "pero finalmente se está haciendo todo lo que se tenga que hacer para que queden de conformidad los jóvenes", señaló.

Agregó que se ha platicado en varias ocasiones con ellos y no quiso abundar en torno al tipo de acciones que llevan a cabo como parte de sus protestas, "yo no lo quiero juzgar, a final de cuentas ha sido un modo de plantear sus problemáticas, a mucha gente no le gusta, pero lo que nosotros queremos es que aquí no haya problemas y tratar de hacer lo que se tenga que hacer para que se resuelvan las cosas", concluyó.

SE SUMA TOMA DE USICAMM

Suma el segundo día de esta semana con el cierre de las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), y ayer martes se sumó la toma de la Usicamm.

De nueva cuenta los alumnos de la normal J. Guadalupe Aguilera mantuvieron el cierre de la secretaría ya señalada porque aseguran que no hay arreglos sobre el pago que se debe de realizar a la normal ya señalada.

Pero en esta ocasión los alumnos de Aguilera se trasladaron también a las instalaciones donde se encuentra la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) para tomarla porque en ese lugar el titular de la SEED tiene otra oficina de trabajo.

Suman dos días en que más de dos mil trabajadores de la Secretaría de Educación no asisten a laborar y a pesar de que algunos pueden hacerlo desde casa, la mayoría de ese personal no necesitan acudir a sus oficinas para poder laborar.

Hasta el momento no se sabe cuándo podrán abrirse nuevamente las oficinas de la SEED y ahora de la Usicamm porque se desconoce si Finanzas del Estado estará apoyando a los normalistas y sus peticiones.

Por lo pronto, estos paristas en la ciudad de Durango se suman a las acciones que los mismos normalistas están haciendo en Canatlán con el secuestro de unidades vehiculares de empresas y algunos de instancias de gobierno.