Burrita Burrona revela que Danna Paola es la responsable de su frase icónica '¡Con mi vicio no!

La Burrita Burrona es uno de los personajes más famosos de la actualidad del internet, gracias a sus ocurrencias y frases célebres esta botarga drag queens se ha ganado el cariño del público. Todo en compañía de su amiga, la drag queen Turbulence.

La popularidad de ambas en TikTok y YouTube es muy grande, tanto que estuvieron como invitadas en el programa de Karla Díaz, Pinky Promise.

En la emisión el programa, ambas aprovecharon para revelar secretos detrás de su fama, incluso, dieron a conocer la historia detrás de una de sus frases más conocidas: "Con mi vicio no", la cual surgió por Danna Paola.

La cantante, sin quererlo, hizo que Burrita hiciera una de las frases más repetidas y memorables de internet.

De acuerdo a lo dicho por la "influencer", todo surgió luego de qué medios de comunicación y usuarios de redes sociales lanzaron críticas en contra de Danna después de mostrar que tenía papelitos para fumar marihuana en su bolsa, por lo que la Burrita, siendo fan de Danna, la defendió señalando:

"Déjame te cuento que esa frase de 'con mi vicio no' salió gracias a la hermosa de Danna Paola que le mandamos un beso", dijo

Cabe señalar que la frase ha sido replicada y adaptada a diferentes contextos.

Cuando salió la frase, Burrita destacó que ella también consumidora de marihuana, defendiendo su vicio:

"La verdad, sí, yo siempre en mi bolsa, siempre traigo mariut, yo siempre soy una chica cuatro ut, y mientras tú no me la compres no tienes por qué meterte en mi vida, ni en nada, porque yo no me meto ent u vida", dijo. "Con mi bolsa no y con mi vicio no", se escucha decir a Burrita.