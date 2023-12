Buena respuesta para Desfile Navideño

Una respuesta bastante positiva, por parte de los laguneros y de algunos entusiastas automovilistas foráneos, ha tenido la convocatoria para dar vida a la edición 2023 del Desfile Navideño de La Laguna, que se celebrará el próximo sábado 9 de diciembre, a través de las tres ciudades hermanas.

Los automovilistas, motociclistas y el público en general, ha mostrado su entusiasmo ante esta convocatoria, ya que otorga la oportunidad de no solamente ser parte de un desfile que llenará de color y alegría las calles de La Laguna, sino que además, permitirá ayudar a quienes más lo necesitan. Y es que la participación en el desfile no tiene un costo monetario de inscripción, pues únicamente se solicita donar un juguete nuevo o en buen estado, no bélico, ni de pilas, que posteriormente será donado a niños y niñas que se encuentran en situación vulnerable y que así, se contribuirá a que pasen una alegre Navidad.

Se espera reunir alrededor de 300 vehículos entre autos clásicos y antiguos, jeeps, off, road, deportivos, modificados, así como numerosas motocicletas, pues nuevamente los moto clubes de La Laguna están mostrando su solidaridad y ya han confirmado su participación diversas agrupaciones, así como motoristas independientes. Se solicita adornar autos, camionetas y motocicletas, con motivos navideños, así como series de luces, esperando también la aparición de personajes como Santa Claus, Grinch, Mickey Mouse, entre otros.

Los registros se cerrarán este viernes 8 de diciembre, el desfile iniciará el sábado en la Cruz Roja de Ciudad Lerdo.