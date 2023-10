Bruses deja atrás sus Monstruos

Nacida en Tijuana, Baja California, Amalia Ramírez, mejor conocida como Bruses, es una artista de 26 años de edad que ha logrado conquistar a millones de fans, principalmente jóvenes, que logran conectar con sus letras en las que habla sobre su propia vida y en las que visibiliza la salud mental, entre otros temas de importancia.

Fue gracias al éxito Dueles tan bien del año 2021, que se hizo conocida, el tema consiguió gran recibimiento en plataformas como TikTok, en donde tiene una gran comunidad de seguidores, además de servicios de "streaming" como Spotify, en esta última la canción cuenta con más de 82 millones de reproducciones.

Con el éxito de Dueles tan bien, llegó su primer álbum de estudio, Monstruos, con el cual recibió su primera nominación al Latin Grammy en el año 2022 en la categoría de mejor álbum pop rock, en donde competía con grandes de la música como Babasónicos y Fito Páez. Además de una segunda nominación por la canción "Qué voy a hacer conmigo?", tema que interpreta junto a Elsa y Elmar.

Este 2023, Amalia ha recibido su tercera nominación al Latin Grammy gracias al tema Señorita revolución en la categoría de mejor canción pop rock, en donde compite con León Larregui, Enrique Bunbury, Alex Andwanter junto a Julieta Venegas, Francisca Valenzuela y Lasso.

Al respecto de este logro en su carrera y su nueva música, la artista platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón, en donde confesó cómo se siente al haber sido considerada nuevamente por la Academia Latina de la Grabación.

"Mira, siento que al final no tiene que ser la razón por la que haces música, porque, si no, todo tu ADN de artista valdría madre, si tu inspiración para hacer música es ganar premios, estás muy mal. Tienes que repensar tu vida o la razón por la que haces las cosas", señaló la artista, quien se encarga de escribir todas sus canciones. Además, de que ha tenido la oportunidad de escribir para otros cantantes, pues fue así como inició su carrera, haciendo temas para grupos como CD9 o el DJ, Marshmello. El significado de una nominación a una premiación tan importante, es algo que ha puesto a analizar a Bruces, sobre lo que representa para su carrera.

"No te voy a mentir de que se siente muy bien, creo que viene más por la parte del reconocimiento, porque o sea, como te cuento, llevo once años escribiendo, once años buscando oportunidades… Tratando de que mi voz se escuche buscándole, rascándose por todos lados, hasta que encontré a Bruces.

"Creo que lo que más me emociona es que se siente como una estrellita en la frente en la industria, diciéndome que todo bien. Como que ya alcancé una clase de calidad con la que yo había soñado, porque soy súper perfeccionista para todo, para escribir, para producir, para la mezcla, yo me involucro en todas las partes que es hacer música", señaló.

"Si se siente muy bonito que la gente que yo admiro (me tome en cuenta), porque al final los Grammy es la institución, pero las personas dentro de la institución son artistas y productores que yo admiro, que son los votantes. Entonces, como que ese reconocimiento y aplauso y estrellita en la frente de la gente que admiro es lo que da ganas de seguir haciendo lo que hago", agrega la artista.

La ceremonia del Latin Grammy tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en Sevilla.

SU SEGUNDO ÁLBUM DE ESTUDIO

Los fans de Bruces pueden estar felices de que mucha música está por venir de parte de la artista, quien, aunque nunca deja de crear música, se propuso crear un sonido nuevo para su próximo trabajo, el cual no quería que sonara igual que Monstruos.

"Sí quiero que todos sean diferentes o tengan una propuesta diferente, no como si fuera un nuevo artista cada que saco un disco nuevo y eso, para nada".

Bruses señaló que, aunque comenzó a trabajar en su segundo álbum, las canciones no terminaron por convencerla, pues sonaban similares a Monstruos.

"No quiero hacer nunca el mismo álbum dos veces", señaló.

Sobre las canciones que ya había compuesto, pero descartó, reveló que serán incluidas en un EP que sale este mes, el cual es un regalo a sus fans, mientras esperan su segundo álbum de estudio.

"Voy a sacar unas canciones, elegí 7 de las 15, y voy a sacar un EP en este mes, como para cerrar esa era que sigue sonando a Monstruos, pero no es Monstruos (…) Fue como un experimento y fíjate que a partir de que mentalmente hice eso, he continuado escribiendo, llevo 80 canciones", señaló.

La artista asegura que ya encontró el sonido que quería para su segundo álbum, señala que será a finales de octubre o en noviembre, cuando termine de producir el proyecto, y será a principios de año cuando sus seguidores puedan escucharlo terminado.

Entre otras cosas, Bruses habló sobre sus influencias musicales, las cuales señaló que siempre han estado orientadas hacia el rock.

"Mi papá es muy rockero y sé que de ahí viene este ese lado", señala la artista, quien revela que en su papá prefería a grupos como Pink Floyd, AC/DC, Queen y Prince.

Sin embargo, también fue encontrando sus propias influencias como los Jonas Brothers, Miley Cyrus y My Chemical Romance.

"Creo que la banda que me cambió la vida fue My Chemical Romance (…) Este es mi estilo. Ahí fue cuando descubrí mi personalidad y nunca dejé de ser así, siento que hasta la fecha me sigo vistiendo como Gerard Way", señala.

Sus "divas del pop" como Lady Gaga, Arca y Charli XCX, forman parte de su inspiración.

Sobre la música de Tijuana que la influenció agrega que "en Tijuana hay una escena muy grande del 'happy punk'".

"Al final Bruses es una mezcla de todo esto que fui escuchando desde bebé", concluye.