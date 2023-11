Bruce Dickinson lanza sencillo de disco solista

Después de haber incendiado el mundo del rock y el metal en septiembre con el anuncio de un próximo álbum en solitario y las fechas de la gira latinoamericana, ahora se revelan más detalles de The Mandrake Project de Bruce Dickinson.

El primer single que se extraerá de él será Afterglow of Ragnarok, un tema dramático y épico que presenta al mundo no sólo la música del álbum, sino la convincente narrativa que constituye la base de The Mandrake Project.

"Era importante establecer el tono del proyecto con este tema," explica Dickinson. "Como corresponde a su título, es una canción pesada y hay un gran riff que la impulsa... pero también hay una verdadera melodía en el estribillo que despliega las luces y sombras que aporta el resto del álbum... ¡y esperen a ver el vídeo!", dijo en un comunicado.

The Mandrake Project es una historia oscura y adulta sobre el poder, el abuso y la lucha por la identidad, con el genio científico y ocultista como telón de fondo. Creada por Bruce Dickinson, guionizada por Tony Lee e increíblemente ilustrada por Staz Johnson para Z2 Comics, la serie consta de 12 episodios que se recopilan en tres novelas gráficas y se lanzará en 2024.

El cómic precuela de ocho páginas de The Mandrake Project, titulado Afterglow Of Ragnarok, se incluye en el folleto del single de vinilo de 7" que acompaña al single del mismo nombre y prepara el terreno para la historia que está por venir.

El single de 7" también incluye la versión demo original en solitario de Dickinson de la canción 'If Eternity Should Fail', que apareció por primera vez en el álbum de Iron Maiden The Book Of Souls en 2015.

(FOTO: ESPECIAL)