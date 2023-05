Brotan aguas negras en Puerta Real de Torreón y se forma laguna pestilente junto al área verde; Simas Rural los ignora

En el fraccionamiento Puerta Real, enfrentan un grave problema de taponamiento en el drenaje, por lo que las aguas negras han comenzado a brotar y se han acumulado en el área verde del sector residencial, justo a un lado de donde juegan los niños por las tardes.

"Tenemos un problema muy serio de drenaje, yo personalmente he ido a Simas Rural para hacer la reclamación, a pedir que vayan a desazolvar, pero no van y no van, ahorita el problema que tenemos es que ya se están saliendo por las alcantarillas las aguas negras", explicó Mónica, una de las vecinas del fraccionamiento.

La problemática alcanza a las más de 60 viviendas que se ubican en este sector habitacional, por lo que los vecinos piden una solución a la brevedad al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón-Matamoros (Simas Rural), que depende del gobierno del estado, pero que no responde a sus solicitudes.

"Vemos que ya se está acrecentando y entonces sale por los sanitarios de algunas vecinas o por el desagüe de la lavadora, ya es una situación que tiene años y Simas Rural no nos responde, no nos hace caso", comentó otro de los vecinos que han sido afectados con esta problemática.

El fraccionamiento Puerta Real enfrenta un grave problema de taponamiento en el drenaje. (FERNANDO COMPEÁN)

En un recorrido por el sitio, se observa que en la privada Habsburgo corre junto a la banqueta una laguna de aguas verdes que generan muy malos olores para las casas cercanas, los vecinos temen que se convierta en un foco de infección para los niños que juegan en el área verde y que se acumulen aquí mosquitos u otros bichos, pues día a día han visto que el encharcamiento crece, ya que el agua pestilente brota de las alcantarillas, que están ya repletas.

El problema ocurre justo a un lado de donde juegan los niños por las tardes. (FERNANDO COMPEÁN)

Indican los inconformes que el fraccionamiento Puerta Real es el que se encuentra en un nivel más bajo de la zona residencial, donde hay otras cerradas, por lo que aquí es donde se acumula el problema, ante la falta de desazolve de parte del Sistema Intermunicipal.