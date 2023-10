Britney Spears revela que estuvo embarazada de Justin Timberlake y abortó

El libro de memorias de Britney Spears, The Woman in Me, no ha salido a la luz todavía; sin embargo, algunos extractos han sido revelados y están dando mucho de que hablar.

Una de las declaraciones que hace la denominada "princesa del pop" es que mientras fue novia del cantante Justin Timberlake a principios de los años 2000, quedó embarazada del intérprete de Sexy Back, aunque abortó.

La diva de la música pop, de ahora 41 años, relata que su embarazo "fue una sorpresa".

"Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto", señala la cantante en un extracto retomado por la revista People.

Agrega: "Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes".

Aunque al final Britney abortó, señala que si la decisión dependería solamente de ella, no lo hubiera hecho.

"Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre", agrega.

Britney agrega que es una de las cosas "más agonizantes" que ha experimentado en su vida.

Cabe señalar que el noviazgo de Britney y Justin comenzó en 1999 y terminó en 2002.