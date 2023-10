Britney Spears revela finalmente la razón del porqué se rapó la cabeza

Britney Spears reveló, después de 16 años, la razón del porqué se rapó la cabeza, suceso que marcó fuertemente no solo su carrera artística, sino también su vida privada.

Fue en febrero del año 2007 cuando Britney Spears vivió uno de los momentos más críticos de su vida, esto después de ser captada rapándose la cabeza. En ese entonces, la apodada 'princesa del pop', había pasado menos de 24 horas en un centro de rehabilitación, y se encontraba, además, en una disputa legal con su exesposo, el bailarín Kevin Federline.

Ahora, a más de 10 años de este tormentoso momento, Britney Spears abrió su corazón y, a través de su libro biográfico titulado The Woman in Me, reveló el porqué se había rapado la cabeza.

"Me habían observado mucho mientras crecía. Me habían mirado de arriba abajo, la gente me había dicho lo que pensaban de mi cuerpo desde que era adolescente. Raparme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar", señaló.

En otro de los fragmentos que se podían leer en su libro, el cual aún no ha sido puesto a la venta oficialmente, habló sobre su tutela, la cual tomó el control de su vida por más de 10 años.

"La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre; me lo robaron", escribió.