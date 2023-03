Britney Spears recuerda el último show en el que se sentía una estrella

Britney Spears se ha vuelto tendencia en las redes sociales después de recordar su especial "In The Zone" de 2003.

Mostrando un video en el que se le ve bailando y cantando el exitoso tema Toxic, sobre el escenario, la cantante escribió un texto en el que comparte cómo la industria musical fue una "bestia diferente" y especialmente las giras que realizaba.

"Es divertido al principio, pero si lo has hecho por un tiempo, estar constantemente en una ciudad diferente se vuelve bastante agotador", menciona en su publicación mediante Instagram.

Spears, recordó que a lo largo de su carrera realizó 10 giras, sin embargo, dicho especial, asegura que fue lo que más le ha gustado, porque los ensayos fueron en menor tiempo y muy diferentes a transportar cuatro camiones y 300 personas en un recorrido en el que ni siquiera podía tomar café.

Además, dijo que en aquel tiempo se sentía realmente como la estrella, en lugar de que fuera su familia la que tomara protagonismo.

"¡Solo arrojando luz sobre un momento en el que no se sentía como trabajo EN ABSOLUTO … un momento en el que realmente me sentía como una estrella en lugar de que mi familia fuera la estrella! En la gira no puedo recordar cuantas mujeres estaban en el bus con mi papa … de todas formas yo diría que desperdiciaron mucho 15 años de mi vida!!! ¡Sin embargo, grandes noticias! ¡Tener esta nueva independencia me da fuerza todos los días y la capacidad de mantenerme hambriento, enfocado, sin miedo y, honestamente, ser una buena persona! Aquí está la magia de la televisión .. ¿Quién lo hubiera pensado?", manifestó.