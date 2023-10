Britney Spears revela lo que pasó cuando salió de fiesta junto a Paris Hilton y Lindsay Lohan

La cantante Britney Spears habló en su nuevo libro de su amistad con la socialité Paris Hilton, y sobre aquella noche de fiesta en la que fueron fotografiadas junto a la actriz Lindsay Lohan.

Últimamente el libro de morias de la 'princesa del pop', titulado The Woman in Me, ha dado bastante de qué hablar en el mundo del espectáculo, revelándose varios extractos de su vida personal y profesional; desde su romance con Justin Timberlake, hasta su tutela.

Ahora, nuevos fragmentos han comenzado a surgir, y en esta ocasión Britney Spears habló sobre su amistad con la empresaria Paris Hilton, a quien describió como una persona sumamente amable.

"Una de las personas que fue más amable conmigo cuando realmente necesitaba amabilidad fue Paris Hilton. Gran parte de Estados Unidos la trata como una chica fiestera, pero yo la encontré elegante", se podía leer. "Ella vino a mi casa y me ayudó mucho. Ella fue tan dulce conmigo (...) sentí que nadie había sido tan dulce conmigo en mucho tiempo".

Britney Spears contó que con ella comenzó a disfrutar su etapa fiestera, después de comportarse como 'niña buena' por muchos años.

"Empezamos a salir. Ella me animó a intentar divertirme por primera vez en mucho tiempo. Con Paris pasé por mi etapa de fiestas", señaló.

Tras esto, la intérprete de Toxic rescató las polémicas fotografías donde fue retratada con Paris Hilton y Lindsay Lohan, esto después de disfrutar de una noche de fiesta en el año 2006.

"¿Sabes qué hicimos Paris y yo esa supuesta noche loca por la que todos dieron tanta importancia cuando salimos con Lindsay Lohan? Nos emborrachamos. Eso es todo. Nos estábamos quedando en una casa en la playa y mi mamá cuidaba a los niños, así que salí con Paris".

La cantante contó que en esa fiesta solo disfrutaron como cualquier grupo de amigas lo hacen, sin afectar a terceros: "Estábamos entusiasmadas, bebiendo y haciendo tonterías. Se sentía bien estar con amigas y soltarse. No había nada en ello que se sintiera mal".

Sin embargo, la consecuencia de esto fue un completo desastre, ya que después de ser fotografiada por la prensa, le esperaba un regaño de su madre.

"Mi madre estaba esperando despierta. Cuando entré, ella me gritó y nos peleamos mucho. Ella dijo que era porque estaba borracha, ella no estaba equivocada, yo estaba absolutamente borracha. Pero eso no fue una violación de alguna regla fundamental en nuestra familia. Y esa noche le pedí que cuidara a los niños para poder salir responsablemente sin que ellos vieran a su madre bajo la influencia", se leía en el libro.

Tras esto, Britney sostuvo que su familia siempre la hacía sentir avergonzada y desvalorizada:

"Mi mamá siempre me hacía sentir la mala, la culpable de algo, a pesar de que había trabajado muy duro para ser buena. Eso es lo que siempre ha hecho mi familia, me trató como si fuera mala", contó. "No importa cuántos fans tuviera en el mundo, mis padres nunca parecieron pensar que valía mucho”.