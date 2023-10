Britney Spears es detenida y multada por conducir sin licencia ni seguro

Britney Spears está metida de nuevo en problemas, o al menos es lo que están diciendo portales estadounidenses.

De acuerdo a información del sitio Page Six, la "princesa del pop" fue detenida el mes pasado por conducir sin licencia ni comprobante de seguro en su auto.

La información fue retomada del sitio The Blast; aunque señalan que una fuente cercana a la intérprete de Baby One More Time cuestionó la información.

"Es sorprendente y decepcionante que sea incluso una historia, especialmente teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Israel y en todo el mundo en este momento", señaló la fuente a Page Six.

Sin embargo, la información de The Blast, apunta que la artista de 41 años fue detenida por una patrulla de caminos de California.

Agregan que Britney ya había sido detenida el año pasado por conducir a una velocidad "insegura"; ahora, fue por hacerlo sin licencia ni comprobante de seguro en su automóvil.

The Blast revela que tienen documentos en los que se dice que Britney fue atrapada y detenida el pasado 10 de septiembre.

Revelan que no se sabe con claridad cuál fue el motivo principal de la detención inicial de la intérprete de Womanizer.

Sin embargo, señalan que Britney fue citada solamente para pagar una multa de $1,140 dólares, ya que los delitos cometidos no ameritan arresto. Además de que debe pagar la cantidad antes del 24 de octubre, día en que debe comparecer ante el tribunal, aunque no lo tendrá que hacer físicamente, apunta la fuente citada.