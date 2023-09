Britney Spears dice que se inspiró en Shakira para su baile con cuchillos

Britney Spears no para de darle sorpresas a sus seguidores, tras anunciar su divorcio con Sam Asghari, la cantante de 41 años se ha mostrado feliz disfrutando de su nueva soltería con bailes excéntricos, en tubo y con poca ropa, y aunque esto ya es habitual en la artista. Incorporó algo que alertó a sus fans: un par de cuchillos.

Britney ama bailar, y aunque no ha regresado a los escenarios desde hace años, casi diariamente comparte en sus redes videos en los que se presume de sus bailes y movimientos de caderas que acompañó con un par de cuchillos, fruto, asegura, de su inspiración de ver a Shakira, quien en la pasada entrega de los MTV participó en un show en el que incorporó cuchillos.

El que Britney apareciera con estos objetos provocó que sus seguidores llamaran a la policía para que checara si la artista se encontraba bien, situación que la sorprendió, pues asegura que dichos cuchillos no tienen filo.

Shakira se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres, famosas como Karol G se han declarado fans de ella, y ahora Britney Spears se suma a la lista, pues confesó que es una de sus artistas favoritas y que la idea de bailar con cuchillos y compartirlo en las redes fue mera inspiración de la cantante colombiana, que en la entrega de los MTV Video Music Awards, donde ganó el premio "Video Vanguard", utilizó un par de cuchillos en una parte de su show sobre el escenario.

Spears les pidió a sus fans que no se alarmen, que los cuchillos que adquirió no tienen filo, y confesó que al ver un show de Shakira se inspiró en ella para poder hacer su propia interpretación, e hizo un llamado a ser "chicas malas" que no tienen miedo de superar los límites y asumir riesgos.

"Sé que asusté a todos con la última publicación, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop en LA. Estos no son cuchillos de verdad. Nadie tiene que preocuparse o llamar a la policía. Estoy tratando de imitar a una de mis artistas favoritas Shakira... ¡Una actuación en la que me inspiré! ¡Brindemos por nosotras las chicas malas que no tienen miedo de superar los límites y asumir riesgos", admitió.

Britney Spears disfruta al máximo su nueva etapa de soltera y de mujer libre, en 2021, Spears puso fin al mecanismo por el que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años, un proceso en el que Asghari, su ex, estuvo a su lado y simpatizó con los fans de la cantante.